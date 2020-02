Fast & furious 6 su Italia 1: trama, cast e curiosità del film con Vin Diesel

Stasera in onda Fast & Furious 6 su Italia 1: si tratta del sesto capitolo della saga con Vin Diesel e Paul Walker. La pellicola, diretta da Justin Lin, del 2013, segue Fast & Furious 5 e precede in ordine cronologico le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Trama di Fast & Furious 6

I protagonisti sono sempre loro: Dominic Toretto e Brian O’Conner. I due hanno realizzato un colpo milionario ai danni del boss Hernan Reyes, ma non possono tornare negli Stati Uniti e sono costretti a vivere lontano da casa. Dopo Rio de Janeiro e Tokyo (dove è ambientato il terzo episodio, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, che però cronologicamente viene dopo), la banda di Dom si trova a scorrazzare per le vie di Londra.

I nemici questa volta sono un’organizzazione criminale di piloti mercenari guidati da Owen Shaw, e di cui fa parte Leticia Ortiz (Michelle Rodriguez), alias Letty, la ex fidanzata di Dominic che lui credeva morta e che era invece fuggita in Europa. Il premio promesso dai federali per sgominare gli uomini si Shaw, sarà l’amnistia totale per Toretto e soci, che si lanciano a capofitto (nel senso letterale del termine) nella missione.

Curiosità e cast

E’ l’ultimo film della saga interpretato da Paul Walker nei panni di ex agente dell’FBI prima di morire in un incidente stradale. A vestire i panni di Domic Torretto è sempre Vin Diesel.

Dwayne Johnson interpreta Luke Hobbs, un agente del DSS (Diplomatic Security Service), che chiamano a fermare un’organizzazione criminale in Europa. Michelle Rodriguez interpreta Leticia “Letty” Ortiz, ex fidanzata di Dom, fuggita in Europa dopo la sua presunta morte. Ora fa parte dell’organizzazione criminale capitanata da Owen Shaw. Tyrese Gibson interpreta Roman Pearce, l’amico d’infanzia di Brian, chiacchierone e simpatico. Jordana Brewster interpreta Mia Toretto, la sorella di Dom e la fidanzata di Brian.

Le riprese del film sono state effettuate tra la Gran Bretagna e la Spagna. Nello stato iberico nell’isola di Tenerife, mentre nel Regno Unito le città in cui si svolgono le scene sono varie. Tra le più importanti ci sono Londra, Liverpool e Glasgow.