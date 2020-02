Vin Diesel: altezza, peso, età, moglie, figli e film dell’attore americano

Vin Diesel è uno degli attori americani più popolari degli ultimi anni. Ha conquistato la fama grazie alla saga di Fast & Furious, che l’ha reso celebre insieme a Paul Walker in tutti i cinema del mondo.

Vin Diesel, età, altezza e peso. Gli esordi

E’ nato il 18 luglio 1967 in California. Ha 52 anni ed è prossimo ai 53. E’ alto 1, 79 centimetri per 85 chili. Il suo peso però varia a seconda degli anni. Il suo vero nome all’anagrafe è Mark Vincent Sinclair III. La madre, Delora Sherleen (Sinclair) Vincent, è un’astrologa. Il padre adottivo, attore e insegnante teatrale di origini afroamericane. Il padre biologico non è noto.

Dopo le prime esperienze nel teatro in fase adolescenziale e infantile, sin dai primi anni novanta Diesel fu un attivo film-maker mostrando il suo interesse per il cinema. Nel 1990 appare come comparsa nel film Risvegli, recitando la parte di un inserviente dell’ospedale.

Nel 1994 scrive e dirige il cortometraggio Multi-Facial che, nonostante il basso costo di produzione (tremila dollari) venne rappresentato al Festival di Cannes del 1995. Il film tratta le esperienze e le difficoltà di un attore che cerca lavoro. Diesel si è sempre identificato come un “attore dalle molte facce”.

L’arrivo del successo: i film

Nel 1997 Diesel dirige il suo primo film, Strays, un dramma urbano di un boss di una gang; nonostante il film non riscuotesse il successo sperato, l’emittente televisiva MTV ne realizzò una serie televisiva. L’anno successivo fu contattato da Steven Spielberg che, colpito dal corto Multi-Facial, decise di scritturarlo nel famosissimo film di guerra Salvate il soldato Ryan in un ruolo scritto appositamente per lui, il soldato Caparzo.

Il grande successo arriva nel 2001, quando interpreta Dominic Toretto in “Fast and Furious,” primo capitolo di una fortunata serie che dura tutt’oggi e che lo vede affiancare l’altro popolarissimo e compianto attore Paul Walker. Nel giro di pochi anni Vin Diesel viene lanciato come superstar di fama mondiale. L’anno successivo è Xander Cage in xXx, altro successo.

Vin Diesel, moglie e figli

Ricca la vita sentimentale dell’attore californiano, nonostante abbia più volte rivendicato il diritto di difendere la sua prvaicy. Nel 2001 scocca la scintilla con Michelle Rodriguez proprio durante le riprese di Fast and Furious. Dal 2007 è invece legato alla modella Paloma Jiménez. Dalla loro unione sono nati tre tre figli: Hania Riley (2008); Vincent (2010) e Pauline (2015).

L’ultima ha preso il nome in onore dell’amico Paul Walker, morto in un incidente nel 2013 all’età di quarant’anni.Parlando al giornale irlandese An tEolas, Diesel affermò che in genere viene sempre visto come un uomo duro, ma che grazie alla paternità sta sviluppando un lato paterno che era sconosciuto anche a lui.