Fast & Furious 5: trama, cast e curiosità del film con Vin Diesel e Paul Walker

Stasera in onda su Italia 1 “Fast & Furious 5“. Il quinto capitolo della saga diretta da Justin Lin vanta nel cast attori come Vin Diesel e il compianto Paul Walker. L’action movie risale al 2011 e ha incassato 626 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fast & Furious 5, la trama

Il film inizia con un assalto armato a un pullman carico di detenuti. Un ex agente di polizia, Brian O’Conner, insieme a Mia Toretto, attaccano il mezzo pesante per liberare Dominic Torretto. Dopo la fuga, i tre si ritrovano in Brasile. In Sudamerica rimangono però niente fila liscio: rimangono infatti coinvolti in una rapina, per poi scoprire che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata, contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari.

Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes, così per farlo mettono su una nuova squadra, anche perché nel frattempo devono vedersela anche con la una squadra dell’FBI capeggiata dall’agente Luke Hobbs, famoso per non avere mai fallito una cattura. Le cose però si complicano e l’agente si allerà proprio con i due fuorilegge. Seguiranno molti colpi di scena a ritmo di inseguimenti e corse spettacolari.

Cast e curiosità di Fast & Furious 5

Si tratta del penultimo film della saga di “Fast e Furious” in cui compare Paul Walker. L’attore americano, classe 1973, sarebbe morto due anni dopo, nel 2013, all’età di 40 anni. Accanto a lui figura il già noto Vin Diesel, che con Walker ha fatto coppia anche nei quattro capitoli precedenti. Al già consolidato duo, si aggiunge Dwayne Johnson/The Rock che interpreta Luke Hobbs, un infallibile agente del DSS (Diplomatic Security Service).

Nel cast tornando anche volti femminili già noti come la stupenda Gal Gadot, che interpreta il ruolo di Gisele Yashar, e la bellissima Jordana Brewster che presta nuovamente il suo volto a Mia Toretto, in azione sin dall’inizio della pellicola. Piccola comparsa concessa pure a Eva Mendes nel ruolo di Monica Fuentes. Completano il quadro Elsa Pataky qui Elena Neves, Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce e pure Ludacris nelle vesti di Tej Parker.

Dove vederlo

E’ possibile vedere “Fast & Furious 5” a partire dalle 21 e 20 sul sesto canale del digitale terrestre (terzo canale delle reti Mediaset). In alternativa, per chi non avesse il digitale ma una connessione internet, il film è visualizzatile anche su Mediaset Play, la piattaforma online del Biscione.