Calabria. Violenta scossa di terremoto, gente in strada. Le terribili immagini dopo il sisma

Calabria. Fortissima scossa di terremoto a San Pietro in Guarino, provincia di Cosenza. Gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato un movimento tellurico di magnitudo tra i 4.7 e 4.8, secondo la prima stima provvisoria, ad una profondità di 10 Km.

Terremoto in Calabria

La forte scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione che si è riversata in strada. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti. La scossa è stata sentita anche nella zona di Paola e nei comuni di Acri e Amantea e anche in città più distanti come Lamezia Terme e Catanzaro.

Prima delle 17.25 – si sono verificate altre due scosse, con epicentro in mare: la prima di magnitudo 3.4 e la seconda 2.8. Le foto mostrano come le vibrazioni non solo siano state avvertite nitidamente, ma siano state in grado di spostare anche oggetti di piccole e medie dimensioni, a testimonianza della forza della scossa.