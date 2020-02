Campania. Nessun caso di Coronavirus: l’annuncio del governatore De Luca. “Daremo indicazione ai sindaci di non procedere ad atti unilaterali, ma a comunicare subito i casi sospetti. Siamo in grado in due ore di avere i risultati dei test, per questo dobbiamo essere informati”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in conferenza stampa a Napoli, illustrando le prime disposizioni della Regione per fare fronte all’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il trasporto pubblico De Luca ha dichiarato che, come stabilito dal ministero della Salute, i pendolari e chi usa i mezzi pubblici non saranno dotati di mascherine o gel igienizzante.

Coronavirus, la situazione in Campania

“Domani c’è un incontro di calcio con decine migliaia di persone che andranno allo stadio San Paolo. L’orientamento è far svolgere tranquillamente l’incontro di Champions League Napoli-Barcellona”. De Luca ha anche detto che per ora in Campania non ci sono casi di infezione, e che i sindaci non devono chiudere le scuole: “Ci sono delle ordinanze sindacali che riguardano la chiusure di scuole, a Buccino nel Salernitano, a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e altre. Daremo indicazioni ai sindaci di non procedere, chiaramente sono linee guida e non atti autoritativi”.