Coronavirus, le vittime salgono a cinque: è un anziano di 88 anni

Cresce il bilancio dei morti per Coronavirus. C’è la quinta vittima: si tratta di un 88enne di Caselle Landi, in provincia Lodi. Ad annunciarlo è stato il capo della protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, quinta vittima

“Sono 219 i contagiati e 5 i deceduti, si è aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi”, ha dichiarato Borrelli. In tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza. Il deceduto a Bergamo era ricoverato da giorni all’ospedale “Papa Giovanni XXII”.

Tasso di mortalità altissimo tra gli anziani

Tra gli over 80 il tasso di letalità del coronavirus supera il 14 %. A confermarlo è uno studio scientifico apparso su una rivista cinese, il Chinese Journal of Epidemilogy, che fornisce un elenco dei soggetti a rischio. Tantissimi i casi di guarigione tra gli under 60.