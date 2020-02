Giugliano. Nessun caso di Coronavirus: la fake news è virale sul web

Giugliano. Non sarebbe ricoverato al San Giuliano il paziente con sospetto di Coronavirus. Non vi è dunque in atto alcuna emergenza.

Pochi minuti fa è stata diffusa la notizia di un 41enne di Frattamaggiore trasportato al presidio ospedaliero di Giugliano.

Secondo quanto riportato da alcuni media, il paziente sarebbe stato a contatto con un’altra persona messa in quarantena e successivamente trasferito all’ospedale giuglianese.

In realtà, il 41enne presentava un’intossicazione da antidepressivi ed era stato precedentemente ricoverato al Cotugno di Napoli per un sospetto di mononucleosi. Al momento il paziente in questione sta bene ed è stato dimesso dalla struttura ospedaliera. Anche dal San Giuliano arriva la smentita: i medici non hanno mai preso in cura un paziente con sospetto di Coronavirus.