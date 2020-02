Giugliano, l’ex presidente del consiglio Luigi Sequino: “Sosterrò ancora Antonio Poziello”

Giugliano. Lo scioglimento del consiglio comunale con le dimissioni dei 19 consiglieri hanno rappresentato “uno spettacolo poco gratificante per chi aspira ad essere classe dirigente di questa città”. Lo afferma ai nostri microfoni l’ex presidente dell’assise Luigi Sequino. “Ci sono anche mie colpe e non ho problemi ad ammetterlo”, aggiunge.

Poi sulla sua ricandidatura dice: “Ci sto lavorando. In questi anni, pur essendo presidente del consiglio comunale, in più occasioni ho espresso, a microfoni spenti, le mie critiche quando non ero d’accordo sull’operato dell’amministrazione comunale – ha sottolineato Sequino – ma vogliono mantenere la linea della coerenza che mi ha sempre contraddisto e continuerò a sostenere il già sindaco Antonio Poziello”.

VIDEO: