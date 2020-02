Sicilia in lutto, il piccolo Salvatore Sclafani cade dal carro e muore per colpa di una foto

Cade dal carro allegorico e muore. Salvatore Sclafani, 4 anni, è il nome del bimbo di 4 anni deceduto ieri per un tragico incidente durante la sfilata di carnevale di Sciacca.

Salvatore Sclafani morto a Sciacca: tragedia a Carnevale

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sembra che il papà di Salvatore avesse fatto salire il piccolo sul carro per scattare delle foto ricordo. Il carro però si sarebbe mosso, il piccolo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe rimasto schiacciato dalle ruote del trattore che trainava il carro allegorico.

I festeggiamenti sono stati immediatamente sospesi. I soccorsi giunti sul posto hanno caricato Salvatore in ambulanza e l’hanno trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove poco dopo sono sopraggiunti i genitori e il sindaco Francesca Valenti. I medici del nosocomio siciliano hanno constatato il decesso del piccolo per le ferite e i gravi traumi riportati, in particolare alla testa.

Le indagini

La tragedia è avvenuta in via Figuli, una delle strade in cui sfilano i carri. Il carro in questione è di categoria A “Volere Volare” dell’associazione “E ora li fermi tu”. Il La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. La notizia del decesso di Salvatore Sclafani ha immediatamente fatto il giro dei social network gettando nello sconforto tutti i residenti della comunità che stavano partecipando al Carnevale. Un episodio simile è avvenuto l’anno scorso a Bologna, dove a perdere la vita fu il piccolo Gianlorenzo Manchisi, anche lui caduto dal carro durante una sfilata in città.