Sara Soldati al GF Vip: età, altezza, dov’è nata, fidanzato, profilo Instagram Sara Soldati

Sara Soldati è una delle tre nuove concorrenti del Grande Fratello Vip insieme a Asia Valente e Teresanna Pugliese. Si è fatta subito notare al grande pubblico televisivo per le sue forme prorompenti e un filmato girato in doccia che ha fatto scatenare i telespettatori di sesso maschile.

Sara Soldati, chi è? Altezza, età

Modella e influencer, è nata nel 1999. Ha appena 20 anni – 21 da compiere – ed è nata a Bologna. Le informazioni sulla sua vita privata sono piuttosto limitate. Dovrebbe essere alta circa 1, 75 centimetri. Si è fatta apprezzare sin da subito per la sua bella presenza nel mondo dei social. Gestisce dall’età di 17 anni un profilo su Instagram con 138mila fan circa dove condivide foto relative alla sua vita privata e alle sue sfilate di moda.

Sara Soldati, fidanzato o figli?

Al momento pare non abbia figli né un fidanzato al momento. E’ dunque una single corteggiatissima. Nella Casa del GF Vip, dove ha regalato anche una doccia ‘bollente’, si è avvicinata ad Antonio Zequila che appena l’ha vista, senza esitare, le ha detto subito: “Sei bellissima”. Il suo nome era balzato agli onori della cronaca rosa per via di una paparazzata insieme a Thibaut Courtois, celebre portiere del Real Madrid e della nazionale belga a Ibiza dopo la fine della relazione del calciatore con la giornalista Alba Carrillo.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

Nonostante le sue sporadiche apparizioni nel mondo del gossip, la grande chance di successo per Sara Soldati arriva con la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Si è conquistata subito il favore delle telecamere grazie alle sue curve strepitose e alla sua solarità.