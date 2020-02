Circumvallazione esterna in tilt, strade chiuse e traffico impazzito: “Dalle 7 bloccati in auto”

Casavatore/Arzano. Incidente sulla circumvallazione esterna, traffico paralizzato da ore. E’ da più di due ore che il tratto della circumvallazione esterna, in direzione Casoria, è in tilt a causa di un incidente stradale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un camion avrebbe urtato la struttura del ponte in via Taverna Rossa, e poi si sarebbe ribalta su di un lato, causando numerosi disagi alla circolazione.

A causa dell’incidente sarebbero stati chiusi anche i tratti di strada che vanno in direzione Arzano, Casavatore e Casoria, in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ne conosciamo le condizioni di eventuali feriti.

Si consiglia di lasciare zona della circumvallazione esterna e dirigersi presso gli imbocchi dell’asse mediano oppure prendere l’A1.