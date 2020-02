Dieta del riso: dimagrire velocemente in 9 giorni. Schema, menù, quanto si perde. La dieta del riso è un regime alimentare che permette di dimagrire velocemente grazie alle proprietà ben note di questo alimento, da sempre presente sulle tavole italiane. Ma la dieta del riso funziona davvero? In che cosa consiste? Qual è lo schema da seguire, quali sono i menù da provare? E infine, ci sono aspetti negativi?

Dieta del riso: schema

Il riso può depurare l’organismo in breve tempo. Soprattutto integrale, è un ottimo alimento per sgonfiarsi. È un ottimo alleato dell’intestino. Rispetto agli altri cereali in chicchi ha poi un vantaggio in più. Il riso ha una digeribilità più veloce grazie alle dimensioni ridotte dei granuli di amido.

Dieta del riso: menù per i primi 3 giorni

Colazione : un bicchiere di latte di riso + 3 gallette di riso + poca marmellata bio con frutta al 100%, senza additivi e dolcificanti

: un bicchiere di latte di riso + 3 gallette di riso + poca marmellata bio con frutta al 100%, senza additivi e dolcificanti Spuntino : un frutto di stagione

: un frutto di stagione Pranzo : riso integrale bollito o poco salato, o in alternativa pasta di riso, condito con formaggio fresco (ricotta scremata, Asiago, formaggio di grana) e verdure bollite. In alternativa al riso, si può introdurre gradualmente qualche ingrediente più nutriente, come pesce (spigola, nasello, cernia), pollo senza pelle, verdure e ortaggi. Carne magra e pesce vanno grigliati o cotti al forno senza condimenti, e accompagnati con contorno di verdure e ortaggi

: riso integrale bollito o poco salato, o in alternativa pasta di riso, condito con formaggio fresco (ricotta scremata, Asiago, formaggio di grana) e verdure bollite. In alternativa al riso, si può introdurre gradualmente qualche ingrediente più nutriente, come pesce (spigola, nasello, cernia), pollo senza pelle, verdure e ortaggi. Carne magra e pesce vanno grigliati o cotti al forno senza condimenti, e accompagnati con contorno di verdure e ortaggi Spuntino : un frutto

: un frutto Cena: risotto con funghi (massimo 60 gr di riso), o riso bollito condito con gamberi cotti a vapore (o in alternativa carne bianca) + insalata mista (o verdure alla griglia) poco condita, senza sale e con un filo d’olio

Dieta del riso: menù per la seconda fase

La seconda fase dello schema è la dieta di 9 giorni. La prima fase d’urto è a scopo depurativo e una seconda fase, breve, che aiuta a dimagrire velocemente. Ma quanto si dimagrisce? La seconda fase promette di far perdere 5 chili in 9 giorni di programma. Anche in questo caso il riso da usare maggiormente è il riso integrale, non più di 80 grammi per porzione. Un menù tipo nella fase dei 9 giorni può essere il seguente:

Dieta del riso: quanto si perde

Aspetti Negativi della dieta del riso

La dieta del riso per dimagrire e depurarsi costituisce un metodo dietetico drastico e non raccomandabile.

Altri aspetti negativi di questo sistema sono:

Scarso equilibrio nutrizionale (carenza di proteine, vit D, calcio, ferro ecc).

Può peggiorare la pressione bassa.

Può causare una perdita di massa muscolare in presenza di attività fisica intensa e prolungata.

Noia e monotonia dei cibi.

Possibile flatulenza.

Alto rischio di fame.

Volendo intraprenderlo è fortemente consigliabile: