Cagliari. Tragico scontro tra due furgoni, bilancio drammatico: 1 morto e 4 feriti

Cagliari. Tragico scontro frontale tra due furgoni, 1 morto e 4 feriti di cui uno in coma. Il terribile incidente è avvenuto alle 11 sulla statale 196, nel comune di Decimomannu. Coinvolti due furgoni che si sono scontrati frontalmente all’altezza del chilometro 1,500. Sarebbe stato il mezzo di una ditta di spedizioni, con a bordo due persone, ad invadere la carreggiata opposta finendo per impattare contro il secondo furgone.

L’autista che era al volante è morto, feriti invece i due passeggeri che viaggiavano con lui. Ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate il passeggero del furgone della ditta di spedizioni, un ragazzo di circa 25 anni attualmente in stato di coma.

Tragico scontro sulla statale 196

Per cause non accertate, secondo la prima ricostruzione, un furgone rosso della Bartolini, con a bordo due persone, avrebbe invaso la carreggiata opposta in curva, andando a scontrarsi con un furgone bianco su cui viaggiavano tre persone. L’impatto è stato molto violento, il conducente del furgone bianco è morto sul colpo, mentre le altre due persone che viaggiavano con lui sono rimaste ferite.

Contuso anche il guidatore del mezzo della ditta di spedizioni, mentre il passeggero è stato trasportato al Brotzu in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per occuparsi dei rilievi. Le ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti nei vari ospedali di Cagliari.