Giulianova. Desirèe schiacciata dall’auto guidata dalla figlia: “Era al telefono, non mi ha vista”

Giulianova. Desirèe Luciani è morta investita da un’auto che stava facendo retromarcia. Nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia sul suo corpo. L’esame ha confermato che si è tratto di una fatalità. Desirèe, infatti, è stata investita e schiacciata dalla figlia 14enne che era in auto mentre faceva la retromarcia.

La 14enne avrebbe detto agli inquirenti, durante l’interrogatorio, che in quel momento la vittima stava guardando lo schermo dello smartphone e non si sarebbe neanche accorta dell’arrivo in retromarcia della macchina guidata dalla figlia, che l’ha poi schiacciata al muro di casa causandole lesioni che si sono rivelate fatali.

Nel corso delle indagini – coordinate dal pm Lorenzo Maria Destro della Procura dei minori – i carabinieri non hanno sequestrato solo il telefono della vittima ma anche le scarpe indossate al momento del fatto dalla 14enne. La ragazzina al momento è indagata per omicidio stradale colposo. Sia l’esame sul cellulare che quello sulle calzature servirà per confermare o contraddire la ricostruzione fatta proprio dalla minorenne che, durante l’interrogatorio a cui è stata sottoposta il giorno della tragedia. La ragazzina ha raccontato di aver chiesto alla madre di farle fare la manovra con l’auto ma di aver all’improvviso perso il controllo dei pedali.

La Procura nei prossimi giorni potrebbe disporre anche un accertamento tecnico, con la formula dell’incidente probatorio, sull’automobile. Nel frattempo proseguono le indagini per verificare se in passato la minore anche in altre occasioni si sia messa al volante della vettura.

