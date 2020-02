La dea bandata bacia Aversa, vinti 10mila euro al Miliardario

Aversa. La Dea bendata ha baciato il casertano. Vinti 10mila euro per un Gratta e Vinci “Miliardario”. Il biglietto vincente è stato giocato al Tabacchi ‘Vizi&Servizi’ in via Arturo Garofalo 85, ad Aversa. Con soli 5 euro il fortunato giocatore ha portato a casa la somma di 10 mila euro. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 4 miliardi e 990 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e in Campania premi per oltre 378 milioni di euro.