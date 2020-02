Il mistero delle pagine perdute su Italia 1: trama, cast e curiosità del film

In onda su Italia 1 il film “Il mistero delle pagine perdute – National Treasuer“. La pellicola, del 2007, è diretta da Jon Turteltaub. Si tratta del sequel de “Il mistero dei templari” del 2004. Nel cast vanta la presenza di attori come Nicolas Cage e Diane Kruger.

Il mistero delle pagine perdute: trama

Per Benjamin Franklin Gates è in arrivo un nuovo mistero e una nuova caccia al tesoro: uno dei suoi antenati è accusato di avere preso parte alla cospirazione per uccidere Abraham Lincoln. Nel tentativo di scagionarlo verranno alla luce una serie di indizi che sembrerebbero condurre alla leggendaria città d’oro di Cibola. Cercando Cibola, Ben Gates dovrà affrontare molti ostacoli, per la maggior parte causati da Mitch Wilkinson, che tenta di dar lustro alla sua famiglia a discapito dei Gates.

Cast e curiosità

A vestire i panni del protagonista del “Mistero delle pagine perdute” Ben Gates è Nicolas Cage. La splendida Diane Kruger interpreta invece la dottoressa Abigail Chase. Il sornione Justin Bartha è il genietto dei computer Riley Poole mentre Ed Harris è Mitch Wilkinson. A prestare il volto a Patrick Henry Gates è il grande Jon Voight. Presente anche l’attore Harvey Keitel, che impersona l’agente Sadusky. Infine Bruce Greenwood veste i panni del Presidente degli Stati Uniti.

Tra le curiosità si segnala senz’altro il titolo. Quello originale, Book of Secrets (libro dei segreti), fa riferimento all’omonimo libro presente nel film, che ciascun Presidente degli Stati Uniti d’America tramanderebbe al proprio successore, e nel quale sarebbero raccolte le verità nascoste al pubblico riguardo a molti aspetti della storia e della politica statunitensi come l’assassino di Kennedy o i misteri sull’Area 51.

Il mistero delle pagine perdute: diretta su Italia 1

Il film sarà trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle 21 e 20. Basta sintonizzarsi sul canale sei del digitale terrestre. E’ possibile vederlo anche in HD. Per chi invece non disponesse del digitale, potrà vedere la pellicola con Nicolas Cage anche sulla piattaforma Mediaset Play, che consente di seguire tutta la programmazione delle reti Mediaset in tempo reale.