Sandra Milo: età, figli, mariti, altezza dell’attrice

Sandra Milo: età, figli, mariti, altezza. Conosciamo meglio l’ospite di questa sera, 18 febbraio, di La pupa e il secchione.

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Con la partecipazione a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta.

Sandra Milo: età

E’ nata a Tunisi, l’11 marzo 1933. Ha 86 anni.

Sandra Milo: figli

Ha 3 figli avuti da diversi matrimoni.

Sandra Milo: Ciro

Nel 1990 è stata vittima in diretta televisiva di uno scherzo telefonico di pessimo gusto: una spettatrice disse alla conduttrice che il figlio di Sandra Milo, Ciro, avrebbe avuto un grave incidente d’auto. L’attrice lasciò lo studio urlando: “Ciro, Ciro”. Questa scena è divenuta famosa.

Sandra Milo: mariti

E’ stata sposata 4 volte. Negli anni ’80 si legò a Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano. Poi, per 17 anni ebbe una storia con uno dei registi più amati della storia del cinema italiano: Federico Fellini, che la scelse per alcuni dei suoi più grandi capolavori. Una storia clandestina resa ufficiale dall’attrice solo nel 2009: “Con Federico è stata una storia meravigliosa”, disse a Vanity Fair.

Nel corso della sua vita ha avuto relazioni sentimentali con alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, ma non sono state sempre felici. “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze”, ha raccontato a Vanity Fair. Inoltre, ha sempre dichiarato di non credere alla “fedeltà coniugale”, e per questo molti dei suoi rapporti sarebbero finiti in tribunale. “Il solo Moris Ergas, padre di una delle mie figlie, mi intentò 44 cause”, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano.

Il primo matrimonio è stato con Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Il matrimonio durò solo un mese, e in seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. In seguito, si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez, anche se, come dichiarato da lei in un’intervista a Vanity Fair, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.

Il suo attuale compagno sarebbe Alessandro Rorato. Dell’uomo non si hanno molte notizie, si sa solo che lavora nel campo della ristorazione e che è di Treviso. Ha 37 anni in meno a Sandra. A fine 2019, a Storie Italiane, però, l’attrice ha confessato: “Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità!“.

Sandra Milo: altezza

E’ alta 1,70 cm.

