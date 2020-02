Kurt Russell oggi: età, altezza, moglie e figli dell’attore americano

Kurt Russell è uno degli attori americani più popolari degli ultimi trent’anni. Ha recitato con tantissimi registi, tra cui Quentin Tarantino. Ha raggiunto la celebrità all’inizio degli anni ’80 con il film di fantascienza “1997, fuga da New York”.

Kurt Russell: età, altezza e carriera

E’ nato a Springfield il 17 marzo 1951. Ha 68 anni, quasi 69. E’ alto 1, 80 centimetri, anche se non ci sono conferme sulla sua reale statura. Mostra sin dall’inizio un forte interesse per la recitazione. Dall’età di dieci anni, infatti, Kurt appare già in diversi serial televisivi tra cui “Gunsmoke”, “Il fuggitivo”, “Daniel Boone” e “Il virginiano”. Da giovane ha alternato la carriera cinematografica a quella sportiva. Si dedicherà infatti al baseball professionistico prima di abbandonarlo nel 1973. Nel 1976 provò a entrare nel cast di “Guerre Stellari” per il ruolo di Ian Solo: gli fu preferito Harrison Ford.

Nonostante però questa delusione, la sua carriera cinematografica proseguì. Fondamentale sarà l’amicizia con il regista John Carpenter, che lo porterà al successo sul grande schermo. Dall’amicizia con il regista nasce la proposta di interpretare “1997: Fuga da New York (1981)”, film che lo fa notare maggiormente. Il sodalizio con il regista lo porterà a lavorare in altri film importanti come “La cosa” e “Grosso guaio a Chinatown”, interpretando sia ruoli brillanti che drammatici per tutto il decennio e ottenendo diversi successi. Nel 1983 Russell ottiene una nomination al Golden Globe come attore non protagonista in “Silkwood”. Nel 1989 affianca Sylvester Stallone in “Tango & Cash”.

Anni duemila: gli ultimi film

Dopo un calo della popolarità negli anni ’90, torna negli anni 2000. Nel 2002 ha interpretato il ruolo di un simpatico delinquente in La rapina (con Kevin Costner e Courteney Cox). Famosa la sua interpretazione della canzone Such a Night di Elvis Presley. Ben più impegnativo il personaggio del Dr. McCabe, che affianca il divo Tom Cruise nel sofisticato thrilling Vanilla Sky (2000) insieme a Penélope Cruz e Cameron Diaz. Nel 2007 viene rilanciato da Quentin Tarantino, che lo fa recitare nel suo A prova di morte, in cui «abbandona lo stato di bravo ragazzo e torna ai tempi di “Fuga da New York”».

Moglie e figli di Kurt Russell

Due le principali storie sentimentali dell’attore americano. Kurt Russell è stato sposato dal 1979 al 1983 con l’attrice Season Hubley. Nel 1980 dalla loro unione è nato un figlio, Boston Russell. Dal 1983 è invece legato alla collega Goldie Hawn, da cui ha avuto un altro figlio nel 1986, Wyatt, anch’egli attore. Nella vita privata, Kurt è un collezionista di armi, un cacciatore ed uno strenuo difensore del Secondo Emendamento.