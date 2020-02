Charles Leclerc ospite a “Che tempo che fa”: vita privata, fidanzata, età e curiosità

Questa sera su Rai 2 andrà in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa, celebre talk show di intrattenimento che, da quest’anno, raddoppia la propria programmazione. Nel corso della puntata, in onda a partire dal tardo pomeriggio di questa domenica, si susseguiranno numerosi ospiti tra i quali i due piloti di Formula 1 Charles Le Clerc e Sebastian Vettel, reduci dalla presentazione della Ferrari 2020.

Charles Leclerc, chi è?

Charles Leclerc è nato a Monaco il 16 ottobre 1997, sotto il segno zodiacale della Bilancia. La sua passione per le quattro ruote si è manifestata sin dai suoi primi anni di vita: nel 2005, all’età di appena 8 anni, ha iniziato a gareggiare con il kart, per poi passare nel 2014 alle monoposto. In quegli anni ha avuto modo di sviluppare una certa esperienza, che è stata ben presto notata dai piani superiori. Nel 2016, Charles è stato inserito nella Ferrari Driver Academy, che ha l’obiettivo di formare i nuovi piloti per la scuderia del cavallino rosso. Pochissimi anni dopo, e più precisamente nella stagione 2019, Charles Leclerc ha preso il posto di Kimi Raikkonen alla guida della Ferrari, facendo subito notare un talento rimarchevole. Nel 2019, grazie a lui la Ferrari è tornata a vincere il Gran Premio D’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo trionfo. È la sua vittoria consecutiva nel mondiale, che lo ha reso un vero e proprio idolo di tutti gli amanti e gli appassionati di motori! Charles Leclerc

La vita privata di Charles Leclerc

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Charles è un ragazzo molto riservato. Sappiamo che era fidanzato con Giada Gianni, una giovane di origini italiane che da tempo vive a Monaco. Ed è proprio qui, probabilmente, che ha conosciuto Leclerc e si è innamorata di lui. Giada Gianni è nata a Napoli il 2 marzo 1998, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Sulla sua vita privata non si sa molto: da diversi anni vive a Monaco, dove ha compiuto i suoi studi. Ha iniziato a frequentare Charles nel gennaio del 2015, e nel tempo è diventata la sua fan numero uno. Nel 2019 tuttavia i due si lasciano, e poco dopo arriva la notizia di una nuova fiamma per il pilota: si tratta di Charlotte Sinè. Anche se non si hanno molte informazioni a riguardo, sembrerebbe proprio che ci sia lei dietro all’improvvisa rottura con Giada.

Chi è la fidanzata di Charles Leclerc, Charlotte Sine

Bella e affascinante, Charlotte è nata nel Principato di Monaco, anche se non sappiamo la data. Suo padre è Emmanuel Sinè, direttore del Societé des Bains de Mer, una importante società di entertainment di Monaco. Non sappiamo come abbia conosciuto il pilota, che su Instagram preferisce pubblicate scatti riguardanti i motori e la sua passione, ma oggi i due vivono con grande entusiasmo e felicità la loro relazione.

Charles Leclerc: 4 curiosità sul pilota

• È entrato a far parte della formazione dei Campioni per la Ricerca, che nel 2019 hanno sfidato la Nazionale Cantanti nella Partita del Cuore che si tiene all’Allianz Stadium di Torino. Con lui anche alcuni colleghi come Sebastian Vettel (il suo compagno di scuderia) e Mick Schumacher.

• Da bambino è stato un grande amico di Jules Bianchi, il giovane pilota francese morto nel 2015 dopo 9 mesi di coma in seguito a un gravissimo incidente in pista.

• Uno degli anni più importanti per la sua carriera, il 2017, è stato segnato dalla tragica morte di suo padre, avvenuta qualche giorno prima di una gara molto importante, a causa di una grave malattia.

• Ha due fratelli, di cui uno (Arthur) è pilota di Formula 4 francese. Quanto guadagna Charles Leclerc Il giovane pilota ha gareggiato nel 2018 con la Sauber, e guadagnava circa 123mila euro a stagione. Con il passaggio alla Ferrari, Charles ha firmato un contratto per ben 2 milioni stagione. Un ottimo traguardo per una carriera… che è solo agli inizi!