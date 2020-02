Giallo a Marano, coppia di ventenni ritrovata allo stadio: lei morta, lui in fin di vita

Giallo a Marano. All’interno dello stadio comunale – come anticipa Il Mattino – un uomo e una donna sono stati ritrovati questa mattina: lei morta, lui in fin di vita. Sul posto ci sono i mezzi di soccorso e i carabinieri.

Marano, giallo allo stadio: trovata coppia morta

Secondo quanto ricostruito, la coppia, nella notte, avrebbe scavalcato le inferriate dell’impianto comunale di via Falcone e si sarebbe appartata sulle gradinate. Avrebbe poi fatto abuso di sostanze stupefacenti. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare la giovane 20enne e l’hanno trasportata all’ospedale San Giuliano di Giugliano dov’è deceduta poco dopo. Il ragazzo invece verserebbe in gravissime condizioni ed è in coma.

Le indagini

A fare la drammatica scoperta questa mattina sono stati gli stuart della struttura comunale gestita dalla Fidal Campania. L’uomo e la donna avrebbero accusato un malore nella notte senza avere la possibilità di chiamare aiuto. Sul caso però indagano i carabinieri della Compagnia di Marano. Restano numerosi gli interrogativi da chiarire. Ad esempio quali sostanze abbiano assunto e dove siano state acquistate.

