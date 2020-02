Casoria, dramma all’Uci Cinema: 25enne di Arzano si sente male e muore

Dramma all’Uci di Casoria per la morte di Angelo. Un ragazzo di appena 25 anni è infatti morto improvvisamente giovedì sera dopo un malore accusato nel corso di una serata di balli latino americani.

Casoria, tragedia all’Uci Cinema: morto ragazzo di 25 anni di Arzano

Così come spiega NanoTv.it, il giovane era nel complesso dell’Uci Cinema quando si sarebbe sentito male in pista. Il ragazzo era impegnato in una serata di ballo quando si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti amici e conoscenti. Avrebbe perso conoscenza sul posto.

I soccorsi

I presenti avrebbero immediatamente allertato il 118. Gli uomini del pronto intervento hanno provato a rianimare Angelo prima di constatarne il decesso. L’ipotesi principale del decesso sarebbe quella dell’arresto cardiaco. La notizia della morte improvvisa di Angelo si è rapidamente diffusa nella comunità di Arzano. Il ragazzo era molto conosciuto anche a Frattamaggiore dove ha frequentato il Liceo Durante.