Giugliano, vasto incendio nella notte: a fuoco una fabbrica in vico Gelso

Notte da incubo a Giugliano: incendio in una fabbrica di bomboniere in vico Gelso. Per tutta la notte miasmi e puzza provocati dalle fiamme hanno impedito a molti residenti di respirare e dormire.

Giugliano, incendio in una fabbrica di bomboniere

Le cause del rogo sono ancora da accertare. La combustione ha sprigionato una nube altissima che nel giro di pochi minuti ha invaso tutta la zona di via Oasi del Sacro Cuore, giungendo sino ad Aversa. La colonna di fumo è risultata visibile a chilometri di distanza. Tante le segnalazioni sui social da parte dei residenti che si sono moltiplicate a cavallo della mezzanotte.

Al momento non si registrano feriti. Le fiamme sarebbero divampate all’interno di un ex fabbrica di cercamiche in vico Gelso. L’odore acre sarebbe dovuto ai solventi liberati nell’aria. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco. Le autobotti dei pompieri hanno domato l’incendio.

Si tratta del’ennesimo incendio dopo dopo la tragedia scampata di mercoledì scorso quando a prendere fuoco era stata una palazzina in via Concezione.