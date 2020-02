Paura a Giugliano, incendio in un appartamento

Giugliano. Un incendio si è sviluppato in questi minuti in un appartamento di una palazzina di via Concezione. Una colonna di fumo di grosse dimensioni si è elevata in cielo ed è visibile a chilometri di distanza.

Pare che l’abitazione sia disabitato: non c’era nessuno in casa quando l’appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Non si al momento cosa abbia provocato l’incendio. A causa delle esalazioni della combustione alcuni residenti si sono sentiti male.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è presente la polizia municipale.

Sono in corso aggiornamenti