Violento incidente lungo l’Asse Mediano, un camionista ha infatti perso il controllo di un camion ed è finito fuori strada. Il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata, all’altezza di Grumo Nevano.

Incidente sull’Asse Mediano, camion sbanda e finisce fuori strada

Sul posto le forze dell’ordine per cercare di chiarire cosa abbia portato il camion a finire fuori strada. Per fortuna non risultano altre vetture coinvolte. L’ipotesi più probabile è che l’autista del camion abbia sbandato.

Lunghe code all’uscita di Grumo Nevano mentre veniva rimessa in sicurezza la carreggiata e rimosso il camion finito nel piccolo fossato che costeggia la rampa. Anche i sanitari del 118 sono giunti sul posto subito dopo la segnalazione dell’incidente, ma fortunatamente l’autista del camion non ha riportato ferite ed è stato soccorso sul posto. Dopo aver messo in sicurezza il camion e la carreggiata, il traffico ha ripreso a fluire normalmente in uscita Grumo Nevano.