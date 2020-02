Chi è Antonio Banderas: età, altezza, divorzio, moglie, figli e La maschera di Zorro

Antonio Banderas è considerato uno degli uomini più affascinanti del mondo dorato di Hollywood. Celebre il film “La maschera di Zorro”, che portò al successo l’attore spagnolo, nel quale interpretava proprio il ruolo di protagonista. Nella sua lunga carriera ha avuto la possibilità di lavorare con grandi artisti, come Brad Ptt, Tom Hanks, Angelina Jolie, Antony Hopkins, Penelope Cruz, Jennifer Lopez, e tanti altri. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, altezza, moglie, figli.

Antonio Banderas, età e altezza

Antonio Banderas nasce il 10 agosto 1960 a Malaga, in Spagna. Ha dunque 59 anni ed è alto 1,74 cm.

Antonio Banderas, moglie e figli

Antonio Banderas si è sposato due volte. La prima nel 1987 con l’attrice Ana Leza da cui ha divorziato nel 1995. Successivamente è stato sposato dal 1996 al 2015 con l’attrice Melanie Griffith. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Stella.

Nel 2015 la coppia annuncia il divorzio. “Passare attraverso un divorzio ti cambia, è indubbio, anche se non è stato doloroso come la gente crede. Ovviamente si soffre, perché quando passi 25 anni bellissimi con la stessa persona chiudere quella parte della tua vita fa effetto, è complicato, ci sono i figli, i ricordi. Amo ancora Melanie e l’amerò finché vivrò. Abbiamo comunque mantenuto buoni rapporti, parliamo, comunichiamo, io vado più che posso a Los Angeles, soprattutto per nostra figlia, che merita di avere accanto entrambi i genitori”, ha raccontato a Vanity Fair. Banderas, poi, si lega alla giovane consulente finanziaria Nicole Kimpel.

Antonio Banderas, La maschera di Zorro

La maschera di Zorro è un film del 1998, diretto da Martin Campbell. La pellicola uscì nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti d’America il 17 luglio 1998, mentre in quelle italiane il 18 dicembre 1998.

La pellicola è stata quasi interamente realizzata in Messico, nelle principali località: Durango, Guaymas, Hidalgo, Tlaxcala, Toluca, Pachuca e negli Estudios Churubusco Azteca di Città del Messico; parte delle scene vennero realizzate anche ad Orlando, Florida. Tra gli attori presi in considerazione per il ruolo di Don Diego figurano Sean Connery e Alain Delon.

Sulla base di 69 recensioni aggregate da Rotten Tomatoes, l’82% dei critici ha apprezzato il film, ottenendo un punteggio medio di 7,1/10. Il consenso del pubblico recita “Banderas ritorna come un vecchio Zorro in questo spadaccino sorprendentemente agile e divertente.”. Metacritic ha dato al film un punteggio medio di 63/100, basato su 22 recensioni. Il pubblico intervistato da CinemaScore ha dato al film un voto medio di “A-” su una scala da A + a F.