Security in onda stasera su Italia Uno: trama, cast, curiosità su Security film con Antonio Banderas

Security andrà in onda stasera su Italia uno, a partire dalle 21:30. Il film è diretto da diretto da Alain DesRochers ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Scopriamo la trama, il cast e alcune curiosità sulla pellicola.

Security, trama

Eduardo ‘Eddie’ Deacon è un ex veterano dei servizi speciali disoccupato. Dopo un periodo di sconforto viene assunto come guardia di sicurezza di un centro commerciale in un quartiere poco sicuro della città. Durante la sua prima sera di lavoro, apre le porte a una giovane ragazza, scappata da un convoglio di polizia che la stava portando come testimone a un processo. Sembra tutto sotto controllo ma Eduardo scoprirà presto che, a seguire la bambina, c’è Charlie, uno psicopatico.

Security, il cast

Nel cast del film Security, troviamo la presenza dei seguenti attori:

Antonio Banderas

Ben Kingsley

Liam McIntyre

Chad Lindberg

Gabriella Wright

Cung Le, Mark Rhino Smith

Lillian Blankenship

Yana Marinova

Jiro Wang

Bashar Rahal

Shari Watson

Katherine de la Rocha

Mark Basnight

Ivailo Dimitrov.

Security, curiosità

Security è disponibile su Netflix a partire dal mese di ottobre del 2017 e rappresenta un classico esempio di film action che ricalca un po’ i tratti di quelli anni ’80 e ’90. Su Rotten Tomatoes, il film ha avuto un rating basso, ossia 34% su 320 recensioni.

Su IMDB, la pellicola non ha avuto molta fortuna: infatti, sul popolare sito, ha ottenuto una votazione di 5.7 su 10, classificandosi, in sostanza, come un film mediocre. Il film è disponibile su Blu-Ray e DVD dal 1018, grazie a Eagle Pictures. La pellicola ha una durata complessiva che ammonta a 87 minuti.