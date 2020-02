Clizia Incorvaia chi è: la ex di Francesco Sarcina delle Vibrazioni età, curiosità, GF VIP 2020

Concorrente del GF Vip 2020 e spiatissima dal pubblico per le sue controversie d’amore con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni: chi è Clizia Incorvaia?

Clizia Incorvaia chi è, età

Famosa per essere stata la moglie di Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni e recentemente concorrente di Sanremo 2020. Clizia Incorvaia avrebbe tradito l’ex marito Sarcina con l’attore Riccardo Scamarcio: ed infatti ultimamente anche nella casa del GF VIP 2020 non si sarebbe risparmiata dolci effusioni con Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia è nata il 10 ottobre 1980 anche se afferma di avere meno anni e quindi di essere nata nel 1986. Oltre il dubbio anagrafico e le beghe sentimentali, la Incorvaia è una fashion blogger, influencer. E’ laureata in scienze della comunicazione e diplomata al liceo classico di Pordenone.

La figlia di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono conosciuti nel 2011, nel 2015 stesso anno del matrimonio è nata la figlia Nina. La coppia sembrava aver raggiunto una serenità comprovata anche dalla partecipazione al reality Pechino Express nel 2016.

Il bacio con Scamarcio e l’addio con Sarcina

Sembrerebbe che in un momento di pausa tra la coppia Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia vi sia stato un bacio tra quest’ultima e Riccardo Scamarcio, amico intimo e testimone di nozze di entrambi al loro matrimonio. Un tradimento pesante che ha alimentato i gossip italiani per diversi mesi. Il rapporto tra Scamarcio e Sarcina si sarebbe così interrotto bruscamente, in una serie di articoli di accuse e risposte l’uno verso l’altro.

Clizia Incorvaia su Instagram

La fashion blogger Clizia Incorvaia conta circa 286.000 follower su Instagram, il social da lei più utilizzato. All’interno della casa del Gf Vip si sarebbe data ad un piccolo bacio con Paolo Ciavarro. Sembra però che precedentemente prima di entrare nella casa del Gf Vip la modella avesse avuto un contatto, un flirt con il modello spagnolo Ivan Gonzalez. All’interno della casa più spiata d’Italia avrebbe inoltre detto di avere qualcuno fuori ad aspettarla. E mentre non si esauriscono i battibecchi tra lei e il suo ex marito, mezza Italia resta a guardare questo strano palleggio tra la modella blogger e l’ex marito, cantante del gruppo “le Vibrazioni”.