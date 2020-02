Love is all you need su Rai 2: cast, trama e trailer del film

Love Is All You Need (Den skaldede frisør) è un film del 2012 diretto da Susanne Bier. Questa sera, giovedì 13 febbraio, in onda su Rai 2 alle 21,20.

Love is all you need: trama

Philip è un inglese che vive in Danimarca, un solitario di mezza età, vedovo e padre single estraniato. Ida, parrucchiera danese, che ha appena finito la chemioterapia per la cura di un cancro al seno, apprende che il marito la sta lasciando per una donna della metà dei suoi anni. I destini di queste due anime ferite stanno per intrecciarsi quando si imbarcano per l’Italia per assistere al matrimonio dei figli, Patrick e Astrid.

Love is all you need: cast

Pierce Brosnan: Philip

Trine Dyrholm: Ida

Kim Bodnia: Leif

Paprika Steen: Benedikte

Sebastian Jessen: Patrick

Marco D’Amore: Marco

Ciro Petrone: Alessandro

Christiane Schaumburg-Müller: Thilde

Molly Blixt Egelind: Astrid

Micky Skeel Hansen: Kenneth

Frederikke Thomassen: Alexandra

Bodil Jørgensen: Vibe

Le riprese del film

Le riprese del film Love is all you need sono iniziate nel maggio 2011 e si sono svolte tra Copenaghen, Napoli e la costiera sorrentina.

Love is all you need: distribuzione

La prima clip tratta dal film viene pubblicata il 14 settembre 2012. Il film viene presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre 2012 ed al Toronto International Film Festival il 9 settembre. L’anteprima della pellicola si tiene a Copenaghen il 5 settembre 2012. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 6 settembre 2012 in Danimarca, mentre in Italia dal 21 dicembre.

Trailer del film Love is all you need