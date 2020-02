Chi è Carolina Giannuzzi di Pechino Express: vita privata, età e Instagram della concorrente

Pechino Express 2020. Dall’11 febbraio 2020 su Rai 2 va in onda il reality show, Pechino Express. Nel cast di questa nuova stagione (l’ottava) c’è anche Carolina Giannuzzi che con Enzo Miccio fa parte della coppia de “I wedding planner.”

Chi è Carolina Giannuzzi

Carolina Giannuzzi è una wedding planner di origini milanesi. Da sempre appassionata di organizzazione di feste ed eventi, decide di fare di questa sua passione un lavoro.

Non facendo parte del mondo dello spettacolo e della tv le informazioni su di lei sono molto limitate. Ha iniziato a lavorare collaborando con White Magazine e in seguito è passata a collaborare con Mazzini Events. È poi entrata a far parte come Even Manager nella Enzo Miccio s.r.l. e da Enzo Miccio ha modo di imparare tutti i trucchi della perfetta organizzazione degli eventi, dei matrimoni in particolare. Carolina è un’amante degli animali, senza alcuna distinzione. Tra le sue passioni, inoltre, c’è anche il viaggiare. Proprio per questo motivo ha deciso di mettersi alla prova con Enzo Miccio a Pechino Express. Al momento non si sa se la Giannuzzi sia fidanzata o single.

Carolina Giannuzzi a Pechino Express 2020

A fine 2019, Carolina Giannuzzi viene scelta per partecipare come concorrente alla nuova edizione di Pechino Express. Il programma, tratto dal format belga-olandese “Peking Express”, è composto da dieci puntate e vedrà i concorrenti viaggiare per 7000 chilometri attraverso l’Oriente e le sue stagioni: estate della Thailandia, la primavera della Cina, l’inverno della Corea del Sud.

Pechino Express 2020 va in onda da martedì 11 febbraio 2020 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 2. A condurre la trasmissione, come sempre, ci sarà Costantino Della Gherardesca, che accompagnerà i viaggiatori nel corso della loro avventura.