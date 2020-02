Dennis Quaid: “Assumevo droga tutti i giorni”: Biografia, vita privata, moglie del noto attore

Dennis William Quaid è un attore statunitense. L’attore americano sarà il protagonista del film The Day After Tomorrow -L’Alba del Giorno Dopo che andrà in onda questa sera alle 21.30 su Italia 1. Il noto attore vestirà i panni di Jack Hall, un paleoclimatologo che scopre in Antartide un’enorme calotta di ghiaccio si è staccata.

Dennis Quaid, biografia

Dennis William Quaid nasce il 9 aprile del 1954 a Houston, in Texas, figlio di Juanita, un’agente immobiliare, e di William, un elettricista. Dopo avere frequentato la Paul W. Horn Elementary School di Bellaire, si iscrive alla Pershing Middle School di Houston: quindi studia danza alla Bellaire High Scool, prima di seguire le lezioni di Cecil Pickette alla University of Houston.

Dennis, tuttavia, abbandona gli studi universitari prima di laurearsi e si trasferisce a Hollywood, intenzionato a intraprendere la carriera di attore. Il 25 novembre del 1978 si sposa con P.J. Soles, ma sul fronte professionale le cose non vanno altrettanto bene: Dennis Quaid inizialmente ha qualche difficoltà a trovare lavoro, e solo dopo essere apparso in “All American Boys”, per la regia di Peter Yates, comincia a farsi notare.

Dennis Quaid, filmografia

Tra il 1980 e il 1981 recita in “I cavalieri dalle lunghe ombre”, “La notte in cui si spensero le luci in Georgia” e “Il cavernicolo”, mentre un paio di anni più tardi è nel cast de “Il duro più duro”, di Richard Fleischer, e di “Lo squalo 3”, di Joe Alves. Successivamente, dopo avere divorziato dalla moglie, viene diretto da Philip Kaufman in “Uomini veri” e da Joseph Ruben in “Dreamscape – Fuga nell’incubo”.

La seconda metà degli anni Ottanta si rivela ricca di proposte lavorative per Quaid, che è uno degli attori de “Il mio nemico”, di Wolfgang Petersen, di “The Big Easy”, di Jim McBride, di “Salto nel buio“, di Joe Dante, e di “Suspect – Presunto colpevole”, di Peter Yates. Nel 1988 è nel cast di “D.O.A. cadavere in arrivo”, di Annabel Jankel e Rocky Morton, e di “Un amore una vita”, di Taylor Hackford, mentre l’anno successivo appare nel film di Jim McBride “Great Balls of Fire! – Vampate di fuoco”, film biografico sulla vita del pianista Jerry Lee Lewis.

Dennis Quaid negli anni 2000 e successivi

Nel 2002 Dennis è nei cinema con “Lontano dal paradiso”, di Todd Haynes, prima di essere diretto da Mike Figgis in “Oscure presenze a Cold Creek”. Il 4 luglio del 2004 si sposa con Kimberly Buffington, un’agente immobiliare del Texas, nel suo ranch del Montana, Paradise Valley: nello stesso anno appare in “In Good Company”, di Paul Weitz, “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo”, di Roland Emmerich, “Alamo – Gli ultimi eroi”, di John Lee Hancock e “Il volo della fenice”, di John Moore.

Nel 2006 recita in “I tuoi, i miei e i nostri” e in “American Dreamz”, mentre l’8 novembre del 2007 diventa padre di due gemelli, Thomas Boone e Zoe Grace, avuti grazie alla maternità surrogata.

Nel 2012, Dennis Quaid si separa dalla moglie, a causa del conflitto di personalità tra i due. L’anno successivo, tuttavia, la coppia si riconcilia, e la separazione viene annullata. Nel frattempo, la carriera cinematografica di Quaid è proseguita con “Legion”, di Scott Stewart (nel 2009), “Soul Surfer”, di Sean McNamara (nel 2011), e “Che cosa aspettarsi quando si aspetta”, di Kirk Jones (nel 2012).

Dopo avere recitato per Ramin Bahrani in “A qualsiasi prezzo” e per Gabriele Muccino in “Quello che so sull’amore” ed essere stato protagonista della serie tv della CBS “Vegas” indossando i panni dello sceriffo Ralph Lamb, nel 2015 Dennis Quaid appare in “Truth – Il prezzo della verità“. Nel 2019 recita nel film di guerra “Midway”.

Dennis Quaid e il rapporto con la droga