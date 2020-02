“The Day After Tomorrow” su Italia 1: trama, cast e curiosità del film

Stasera su Italia 1 in onda il film catastrofico “The Day After Tomorrow – l’alba del giorno dopo“. Il block-buster del 2004 è diretto da Roland Emmerich e vanta nel suo cast attori come Dennis Quaid e un giovane Jake Gyllenhaal. La pellicola verrà trasmessa in prima serata a partire dalle 21 e 20.

The Day After Tomorrow – l’alba del giorno dopo, trama

Il film affronta il tema, ancora attualissimo, dei cambiamenti climatici immaginando uno scenario catastrofico che metta in ginocchio l’umanità. Tutto origina da una scoperta, quando il paleoclimatologo Jack Hall, in Antartide scopre che un’enorme calotta di ghiaccio si è staccata. E’ la premessa di un improvviso innalzamento dei mari che cambierà radicalmente il clima del pianeta in grado di abbassare le temperature e generare tempeste e cicloni. Le principali città marittime verranno inondate.

Nel frattempo, Sam, figlio del ricercatore, è con gli amici a New York City per partecipare a un evento. Lì scoprono che, negli ultimi tre giorni, ha piovuto ininterrottamente e – dopo che una serie di disastri meteorologici – verificatisi in tutto il mondo, ci si rende conto che il mondo sta per entrare in una nuova era glaciale e la popolazione inizia a evacuare verso il sud. Jack fa un audace tentativo di salvare suo figlio e i suoi amici che sono bloccati a New York City. Sono riusciti a sopravvivere in biblioteca, prima a un’enorme tsunami che seppellisce tutta la città di New York, e poi a un brusco calo della temperatura.

Cast e curiosità

Il cast cast del film “The Day After Tomorrow – l’Alba del giorno dopo” conta sulla presenza di importanti attori. Nei panni del ricercatore c’è Dennis Quaid. Il figlio invece è interpretato dal bravissimo Jake Gyllenhaal, già reduce dal successo di Donnie Darke. Presenti, tra gli altri, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomita, Sasha Roiz, Ian Holm. Nestor Serrano, Tony Calabretta, Tim Bagley, Kenneth Welsh, Adrian Lester, Richard McMillan, Glenn Plummer, Nassim Sharara, Carl Arlacchi, Michael A. Samah, Tim Hamaguchi, Jason Blicker, Kenneth Moskow, Sylvain Landry, Joe Cobden, Robin Wilcock, Christopher Britton.

Le recensioni al film non sono state tra le più lusinghiere. Nel 2008 la pellicola è finita nella top ten di Yahoo dei film più inaccurati sotto il profilo scientifico. Tuttavia, la storia dello stravolgimento atmosferico e della nuova glaciazione che colpisce la Terra ha un fondo di verità. Per essere chiari, la velocità alla quale la situazione precipita sullo schermo e il catastrofismo spinto sono puro intrattenimento. I tempi dettati dal cambiamento climatico sono assai più lunghi, nell’ordine di anni e di decenni.