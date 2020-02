Sicilia. Nubi lenticolari, uno spettacolo magnifico: cosa sono e come si formano

Sicilia. Il tramonto di ieri in Sicilia è stato accompagnato dall’affascinante fenomeno delle “nubi lenticolari”. A rendere la visione decisamente spettacolare i colori assunti dal cielo al calar del Sole, i cui raggi attraversando il vapore acqueo hanno dato vita a un vero e proprio ‘dipinto impressionista’ ricco di sfumature colorate. Dal rosa al rosso vivo, passando per il violetto e l’arancio intenso. Non è un caso che i social network come Facebook, Instagram e Twitter siano stati letteralmente invasi dalle immagini e dai commenti meravigliati di chi ha potuto assistere al fenomeno inconsueto.

Nubi lenticolari, come di formano?

Le nubi lenticolari sono un particolare tipo di nuvole che ha la forma di una lente rivolta verso l’alto ma che possono svilupparsi in formazioni ben più composte. Si tratta in realtà del fenomeno delle onde orografiche: ondulazioni dell’atmosfera che si creano su un versante sottovento. Questo fenomeno infatti avviene a ridosso di rilievi o catene montuose. Correnti ascensionali e più umide vengono spinte verso l’alto e se la condensazione lo permette vengono a formarsi queste nuvole particolari. Queste nuvole possono rimanere fisse nella stessa posizione anche per ore, purché le correnti che le creano rimangano costanti e continuino ad alimentare il fenomeno.

Foto: Mario Alfio Pappalardo