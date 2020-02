Giugliano, traffico nel caos: chiuso senza preavviso corso Campano

Traffico impazzito questa mattina a Giugliano. Da Piazza San Nicola non è possibile percorrere corso Campano fino a piazza Matteotti. La strada è stata improvvisamente interdetta alla circolazione veicolare per una perdita della condotta idrica. I tecnici sono a lavoro.

Traffico nel caos a Giugliano: chiuso corso Campano

L’amministrazione he disposto la chiusura della strada senza alcun preavviso e senza fornire indicazioni circa il percorso alternativo da praticare per chi volesse raggiungere da via Colonne il centro cittadino. Non sono presenti gli agenti della Polizia Municipale a regolare il traffico. La situazione è consegnata alla più completa anarchia. Gli automobilisti diretti al centro devono svoltare in via Antica Giardini e poi percorrere via Cumana.

A complicare ancora di più la circolazione stradale la provvisoria chiusura di via Biagio Riccio, strada che collega corso Campano a via Aniello Palumbo. Per chi fosse diretto in via Palumbo, è quindi necessario arrivare prima in piazza Annunziata e poi svoltare in via Licante.