Afragola, strade bloccate per assaltare una banca: quartiere sotto scacco

Afragola. Un quartiere “sequestrato” da una banda di malviventi. Quattro furgoni posizionati all’ingresso delle principali vie di accesso della zona per assaltare probabilmente una banca. E’ lo scenario che hanno ritrovato i carabinieri questa mattina all’alba.

Afragola, tentato assalto in banca: strade bloccate

Come riporta NanoTv.it, i militari dell’Arma hanno rinvenuto quattro furgoncini bianchi con gli pneumatici bucati abbandonati all’inizio di via Amendola e via Settembrini. Questa mattina gli uomini della Benemerita hanno provveduto alla rimozione dei veicoli con l’aiuto di un carro attrezzi per ripristinare la circolazione stradale.

La principale ipotesi battuta dagli investigatori è che un gruppo di malviventi abbia provato a bloccare gli accessi viari per agire indisturbati e prendere d’assalto uno degli istituti bancari della zona. I ladri però non sarebbero riusciti nel loro intento e sono scappati a mani vuote. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali per ricostruire le azioni del gruppo criminale.

Il precedente

Una tecnica simile era stata adottata il 22 ottobre del 2019, quando tre autobus furono abbandonati tra piazza Castello e corso Enrico De Nicola per impedire il transito dei veicoli e sradicare uno sportello bancomat con l’ausilio di una gru. Anche in quella circostanza i malviventi non riuscirono a mettere a segno il colpo nonostante il dispiegamento di mezzi e risorse.