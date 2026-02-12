Napoli. Bancomat fatto esplodere, strade bloccate con auto e chiodi: caccia alla banda

Assalto nella notte a un bancomat a Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 in seguito all’esplosione di uno sportello ATM.

L’esplosione e il colpo fallito a Napoli

Secondo le prime informazioni, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat senza però riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Il colpo si è quindi concluso con un nulla di fatto. Fortunatamente non si registrano feriti. Per garantirsi la fuga, i malviventi hanno forzato alcune auto in sosta, spostandole per bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Durante l’allontanamento, inoltre, hanno cosparso la strada di chiodi, una tecnica usata per rallentare eventuali inseguimenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Altro assalto tentato in provincia a San Giuseppe Vesuviano

Nella notte i carabinieri sono intervenuti a via XX Settembre per un altro raid a un istituto di credito. Ignoti, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta rubata, hanno danneggiato la vetrata della banca per poi tentare di asportare l’ATM. I malviventi non sono riusciti nell’intento e hanno lasciato l’auto sul posto. Intervenuti per le indagini i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.