Napoli, maestra con meningite alla scuola elementare: le mamme hanno paura, ma la scuola non chiude

Napoli. Meningite in una scuola al Vomero. Come riporta il sito FANPAGE.IT., il caso di meningite si è verificato in una scuola elementare del Vomero che ha coinvolto un’insegnante. Subito è scattata la profilassi per tutti gli studenti che possono aver avuto contatti con l’insegnate. A preoccupare, però, i genitori degli alunni è la mancata chiusura dell’istituto, che resta aperto. Avviate intanto le misure di sicurezza per i giovani alunni dell’istituto vomerese. Lo si legge in una nota della scuola stessa, pubblicata sul proprio sito ufficiale. “A seguito di comunicazione pervenuta dall’Azienda ospedaliera dei Colli – Ospedale Domenico Cotugno, circa l’intervenuto ricovero di una insegnante per meningite“, si legge nel documento a firma del funzionario dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Prevenzìone Collettiva, Angelo Nicola Iuliani, sono state pubblicate varie misure precauzionali.

Napoli, meningite alla scuola elementare

“Per quanto attiene alle misure di tutela ambientali, le usuali attività di pulizia e di aerazione sono adeguate a garantire le performance d’igiene. In relazione alla profilassi da adottarsi, si è fatto riferimento alle “linee guida delle malattie batteriche invasive dell’Istituto Superiore della Sanità”, si legge ancora nel documento, mentre “la chemioprofilassi di tutti i contatti stretti e dei conviventi è raccomandata qualora siano presenti nella comunità uno o più individui vulnerabili ovvero un bambino sotto i 10 anni o un soggetto immunodepresso o asplenico di qualunque età”. Si rende dunque “necessario contattare tutti i soggetti che sono stati a contatto prolungato (alunni, personale scolastico e addetti ditta ristorazione scolastica), affinché si rivolgano al proprio medico di base per valutare una eventuale profilassi compatibile con le condizioni fisiche del soggetto”.