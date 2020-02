Caivano. Inseguimento da film in città, carabinieri fermano un giovane

Caivano. Folle inseguimento in città tra carabinieri e una Smart nera, fermato un uomo. Come riporta il sito ILGIORNALEDICAIVANO.IT, una Fiat Punto dei carabinieri in borghese ha inseguito un giovane a bordo di una Smart nera tra via Marconi e corso Umberto I di Caivano. Il ragazzo è stato fermato e perquisito all’esterno del bar K2 mentre altri militari hanno preso in consegna l’auto. L’auto dei militari dell’arma si è scontrata contro l’auto del giovane ed ha riportato seri danni. “Sembrava di essere su un set di un film”, raccontato alcuni testimoni che hanno osservato inermi la scena del fermo da parte dei carabinieri.

