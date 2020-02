Renée Zellweger, chi è, età, curiosità Oscar 2020

Reneè Zellweger è una delle pochissime donne ad aver vinto l’Oscar come attrice non protagonista (2004 con Ritorno a Could Mountain) e come attrice protagonista con “Judy”. Renée Zellweger si riconferma una stella di Hollywood e lo fa nella maniera migliore possibile: salendo sul palco più ambito per un attore nella notte degli Oscar appena passata. A lei il titolo di miglior attrice protagonista per il film “Judy”, un biopic ispirato a Judy Garland.

Ma vediamo insieme chi è Renée Zellweger, curiosità sulla sua carriera e notizie sulla sua vita privata.

Vita di Renée Zellweger

Renée Kathleen Zellweger nasce a Katy il 25 aprile 1969. I suoi genitori sono un ingegnere meccanico svizzero ed una infermiera, i quali cresceranno la diva di Hollywood indirizzandola al mondo dello studio con diligenza e passione. Si diploma infatti all’High School nel 1987 e successivamente si laurea in letteratura inglese. Un passo importante che la porterà nella direzione del giornalismo, anche se non avvierà mai la carriera nella stampa per dedicarsi totalmente al mondo del cinema.

La carriera

La carriera cinematografica di Renée Zellweger inizia nel 1994 con “Non aprite quella porta IV”, una prima apparizione cui ne seguiranno numerose altre fino a consacrala al mondo del cinema con pellicole storiche come “il diario di Bridget Jones”. Nota per la sua eclettica capacità di trasformarsi da un ruolo all’altro non solo nell’interpretazione ma anche nell’aspetto estetico, di Renée Zellweger saranno attenzionate soprattutto le diete. Ovvero la sua capacità di perdere e mettere peso velocemente da un ruolo all’altro.

Vita Privata, Curiosità su Renée Zellweger

Una vita matrimoniale breve ma intensa ha legato Renée Zellweger al cantante Kenny Chesney con un matrimonio lampo dal 9 maggio al 25 settembre 2005. Data della richiesta di annullamento dello stesso. Delle sue relazioni si sa ben poco, l’ultima nota è quella con l’affascinante attore Bradley Cooper, con il quale è stato fidanzata dal 2009 al 2011.

Tra le cose da sapere sulla nostra Bridget Jones, certamente quella che il suo ruolo noto al grande pubblico non le è certamente valso la tanta amata statuetta di Hollywood. Tra le sue passioni anche la moda che condivide sul suo profilo Instagram e la sua capacità di produrre anche film.

Un’attrice a tutto tondo, che ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista proprio la scorsa “notte”, insieme all’indiscusso talento Joaquin Phoenix.