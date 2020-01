Oscar 2020, le nomination da Joker a Scorsese e Tarantino

Dopo tanta attesa sono state rese note le nomination degli Oscar 2020, che verranno assegnati il prossimo 10 febbraio. Tra le nomination sono presenti in molte categorie alcuni dei titoli più attesi e quotati come Joker, C’era una volta…a Hollywood e The Irishman.

Le nomination più importanti

Per quanto riguarda il premio Miglior Film, i nominati sono: 1917, Joker, The Irishman, C’era una volta…a Hollywood, Piccole Donne, Parasite, Jojo Rabbit, Parasite, Storia di un matrimonio e Le Mans 66-La grande sfida.

Per quanto riguarda il premio Miglior Regia, i candidati sono Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (C’era una volta…a Hollywood), Todd Philips (Joker), Bon Joon Ho (Parasite) e Sam Mendes (1917). Per quanto riguarda il miglior attore protagonista i nominati sono Leonardo Di Caprio (C’era una volta…a Hollywood), Joaquine Pheonix (Joker), Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Adam Driver (Storia di un matrimonio) e Jonathan Pryce (I due papi). Le miglior attrici protagoniste nominate sono, invece, Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio), Charlize Theron (Bombshell), Renee Zellweger (Judy), Saorsie Ronan (Piccole donne) e Cynthia Erivo (Harriett).

Per quanto riguarda il miglior attore non protagonista i nominati sono Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Tom Hanks (Un amico straordinario), Brad Pitt (C’era una volta…a Hollywood) e Anthony Hopkins (I due papi). Infine, per la statuetta di miglior attrice non protagonista troviamo Margot Robbie (C’era una volta…a Hollywood), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Laura Dern (Storia di un matrimonio), Florence Pugh (Piccole donne) e Kathy Bathes (Richard Jewell).

I premi ‘secondari’, le nomination

Per quanto riguarda alcuni dei premi “secondari”, troviamo numerosi titoli già nominati nelle categorie più importanti. Nella categoria miglior sceneggiatura originale compaiono: 1917, C’era una volta…a Hollywood, Cena con delitto-Knives out, Parasite e Storia di un matrimonio.

Per il premio di miglior sceneggiatura non originale i nominati sono Joker, Piccole donne, Jojo Rabbit, I due papi e The Irishman. I film italiani non sono presenti tra i nominati per i miglior film straniero: in lizza per la statuetta troviamo Dolor y Gloria (Spagna), Parasite (Corea del Sud), Les Misèrables (Francia), Corpus Christi (Polonia) e Honeyland (Macedonia del Nord). Le migliori colonne sonore selezionate sono quelle di Joker, 1917, Piccole donne, Storia di un matrimonio e Star Wars: l’ascesa di Skywalker. Per i migliori effetti speciali in lizza troviamo Il Re Leone, The Irishman, Avengers: Endgame, Star Wars: l’ascesa di Skywalker e 1917.