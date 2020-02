Sanremo 2020, premiato il bimbo vip Bruno Iovinella al Gran Gala “Meeting del mare”

Un pò di Giugliano in questo Sanremo 2020, il festival della canzone italiana condotto da Amadeus che ha visto vincitore il cantante Diodato. Venerdì 7 febbraio 2020 non è stato solo il Festival della musica italiana ad illuminare Sanremo ma un altro prezioso evento collaterale al Festival che ha ravvivato le scene sanremesi ed è quello che si è svolto presso il Victory Morgana Bay per il Gran Galà “Meeting del mare” “SanremOn” realizzato grazie al lavoro dell’Associazione ACS – Associazione Centro Spettacolo presieduta da Gino Foglia.

La nuova edizione della serata ha visto la partecipazione sia di molti amici ed estimatori sia dei massimi esponenti della F. I. P. I. e dell’ AFI. Fra gli amici storici della manifestazione musicale va ricordato il guru della produzione musicale Franco Donato, per molti anni al timone dell’ Associazione Fonografici Italiani, di Gianni Testa produttore & performer, della manager Maria Luisa Lomonte Giordano e della parrucchiera Rossella Bisceglie. Insomma i requisiti per celebrare il delizioso connubio tra musica, cultura e arte ci sono tutti.

Sanremo 2020, premiato Bruno Iovenilla

Molti personaggi illustri dello spettacolo, imprenditoria e comunicazione, stampa e TV hanno presenziato la serata che ha avuto come testimonial la bellissima Anna Falchi, la conduzione del brillante Paky Arcella con l’esclusiva partecipazione di Francesca Rasi e Juliana Ierugan in outfit Fabiana Gabellini. Fra i premiati personaggi del Cinema, spettacolo e imprenditoria fra i quali Bruno Iovinella “Bimbo Vip 2019” e Andrea Guarino il più giovane imprenditore d’Italia.

L’ eccellenza italiana non va celebrata solo in ambito musicale ma vuole essere un importante appuntamento gastronomico alla scoperta dei sapori meridionali con lo chef stellato Daniele Unione, che ha presentato piatti dal sapori e fragranze del cibo della sua terra campana. Il menù dello chef Daniele Unione è stato impostato completamente sui sapori e prodotti tipici napoletani, dalla pasta del pastificio Le Gemme Vesuviane ai pomodorini del Piennolo del Vesuvio, i vini di Sorrentino con il suo D’Ore’ prosecco, dai sott’olio a kilometro zero dell’azienda La Baita del Contadino alla Papaccella di Brusciano di Ciro Ciccone, stupendo prodotto di nicchia e le mozzarelle di bufala dell’Agro Aversano.

Il 7 febbraio 2020 al Victory Morgana Bay il Gran Galà “SanremOn” ha reso la Città di San Remo, con il Festival della Canzone, un contenitore di bellezza, musica, moda, glamour, allietato dal brindisi alla bellezza con il dr. Vincenzo Benevento e le new model today di Cly Calzolai e Giada Pitari, la torta gigantesca realizzata per l’occasione dal pasticciere stellato Fulvio Russo, la moda del brand “luxury clochard” Hanna Moore Milano, un Team di professionisti con Luciano Carino fondatore di HM Make Up Italy e Art Director, Miriam Carino direttore Team immagine, per un evento in cui potersi conoscere, ritrovarsi e stabilire nuovi rapporti.