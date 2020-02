L’Amica Geniale stasera torna su Rai 1. La nuova serie tratta dall’omonimo romanzo “Storia del nuovo cognome” avrà 8 episodi da 50’ e oggi, 10 febbraio, saranno trasmessi i primi due. La seconda stagione della serie andrà in onda, ognuno con due episodi, a partire dalle 21:15.

L’Amica Geniale – Storia del nuovo Cognome: trama e anticipazioni

Episodio 1

La storia riparte dal matrimonio di Lila e dal ritorno dal viaggio di nozze. Lila aveva sposato Stefano Carracci ma le cose non sono andate bene a partire dalla prima notte di nozze che non è stata affatto facile.

Intanto Elena si chiede ancora se la sua relazione con Antonio potrà continuare. A turbare i pensieri della giovane c’è anche lo studio, il suo rifugio preferito. Il ritorno di Lila però sarà un nuovo colpo al cuore per l’amica: sul suo volto ci sono dei lividi troppo vistosi. Anche se conducono vite diverse, le due ragazze si avvicinano di nuovo. Lila però medita anche vendetta contro Stefano. A scuola, Elena incontra invece Nino e scopre che ha maturato un forte interesse per la politica. E in un attimo si ritroverà ancora una volta affascinata e sedotta dalla sua figura, anche se preferirà non dire nulla all’amica.

Episodio 2

Antonio e Elena sono in fase di rottura: la ragazza ha chiesto aiuto ai Solara per impedirgli di fare il servizio militare. Il ragazzo, scoprendolo, non potrà che sentirsi umiliato dal suo gesto. Stefano invece continua ad essere violento nei confronti della moglie e Lila sfoggia come sempre il suo animo ribelle, che le impedisce di considerarsi una sua sottoposta. Le liti sono all’ordine del giorno e in qualche modo la ragazza cercherà persino di provocarne un’altra, facendo esporre una sua foto in un negozio di abiti da sposa. Arrivate le vacanze, Elena riesce a portare a casa una promozione nonostante i voti non sempre promettenti