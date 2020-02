Marcianise, auto si ribalta vicino al Campania: quattro feriti

Marcianise. Un terribile incidente si è verificato nei pressi del centro Commerciale Campania. Stando alle prime informazioni un’auto, con a bordo quattro giovani, mentre percorreva il tratto di strada che conduce dal parcheggio alle rampe dell’asse mediano, si è improvvisamente ribaltata.

Marcianise, auto si ribalta vicino al Campania

Diverse le ambulanze giunte sul posto. E’ stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto una giovane rimasta incastrata nelle lamiere della vettura.

La ragazza ha perso molto sangue ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta in codice rosso.

Le sue condizioni sono molto gravi. Oltre a lei ci sono un ferito in codice giallo e una coppia di fidanzati con ferite lievi. I sanitari hanno trasportato la coppia al pronto soccorso dell’ospedale di Maddaloni dal 118 di Marcianise. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente ed il motivo per cui l’auto si è ribaltata. Indagano i Carabinieri.