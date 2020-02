Incidente all’alba nella Bergamasca: muore 27enne, feriti tre ragazzi

Rogno (Bergamo). Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la via Nazionale a Rogno, nell’alto Sebino. Quattro i giovani coinvolti a bordo di un’auto, uno di loro è morto. Aveva 27 anni.

I feriti hanno 18, 20 e 21 anni. Un elicottero ha portato uno di loro in gravissime condizioni agli ospedali civili di Brescia. Due ragazzi stati portati agli ospedali di Esine e di Lovere: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per il 27enne purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Bergamo e i sanitari del 118. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.