Serbatoi a rischio esplosione, Volkswagen richiama i modelli Tiguan e Touran

Due dei modelli più popolari di Volkswagen, Tiguan e Touran, sono stati segnalati per un seria “allerta” dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products, un organismo dell’unione europea impegnato nella vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i prodotti in vendita nell’unione europea.

L’avviso con “Livello di rischio serio” è inserito dalla Germania nel bollettino del 7 febbraio 2020. Il richiamo che sta per essere attuato dalla casa tedesca riguarda le Tiguan e Touran prodotte dal 10/10/2019 al 11/10/2019 e riguardano i modelli con numero di omologazione: e1 * 2001/116 * 0450 *; e1 * 2001/116 * 0211 *, Tipo: 5N, 1T.

La segnalazione “A12 / 00140/20”, nel bollettino Rapex pubblicato oggi si riferisce a un difetto della “Parete del serbatoio del carburante non è sufficientemente spessa. Di conseguenza, in caso di incidente potrebbe rompersi e perdere carburante aumentando il rischio di incendio o esplosione.” “Di conseguenza, aumentando il rischio di incidenti.”

E il bollettino Rapex conclude sinteticamente ”non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. Al momento, Volkswagen non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia.