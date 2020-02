Chi è Cristina Marino: età, fidanzato, carriera della modella ospite oggi a Verissimo

Da Silvia Toffanin in onda su canale 5 alle ore 16, sarà ospite la bellissima Cristina Marino, fidanzata in dolce attesa di Luca Argentero.

Chi è Cristina Marino: la biografia

Classe 1991, suo papà è siciliano, la mamma è pugliese, ma Cristina Marino è nata e cresciuta a Milano. Sin da bambina è testimonial per alcune campagne pubblicitarie e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Nel 2009 ha avuto il ruolo da protagonista nel film Amore 14 di Federico Moccia, dove ha dimostrato di sapersi mettere alla prova anche come attrice (ha ricoperto il ruolo di Stefania Borzilli, la classica bellona del liceo conosciuta per essere stata già a letto con un ragazzo francese).

In seguito l’abbiamo vista – nel 2013 – in Casa & Bottega e a seguire, nel 2015, in Vacanze ai Caraibi. Cristina Marino La Marino tiene un diario virtuale sull’attività fisica e il benessere, che lei non ama definire un blog quanto piuttosto un health & wellness diary, BefancyFit. Anche Cristina Marino come molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione è presente su tutti i social network. Il suo profilo Instagram, ad esempio, è gestito da lei stessa, che pubblica spesso messaggi e foto che la ritraggono anche in compagnia del suo Luca Argentero.

Cristina Marino e Luca Argentero: la storia

La top model e il suo compagno, l’attore Luca Argentero, si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, poco prima della rottura tra Luca Argentero e la moglie Myriam Catania. Secondo i tabloid rosa l’amore tra i due sarebbe sbocciato nelle pause sul set, ma Cristina Marino ci ha tenuto a precisare di non essere stata il motivo per cui Luca e Myriam si sono separati. La prima uscita pubblica tra la modella e l’attore, di dieci anni più grande, risale infatti al settembre 2017. Proprio in quel periodo la modella ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair raccontando alcuni dettagli piccanti della loro storia d’amore: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

Chi è il compagno di Cristina Marino, Luca Argentero?

Nato il 12 aprile 1978 sotto il segno dell’Ariete, Luca Argentero è un attore che non ha certo bisogno di presentazioni. Laureato in Economia e Commercio, per pagarsi gli studi ha fatto il barman per poi approdare nella casa del Grande Fratello 3.

Era il 2003 e si classificò terzo: nonostante la mancata vittoria, la sua carriera è decollata e così, un po’ per caso è diventato attore. Nel 2009 sposò la collega Myriam Catania, dalla quale si è separato consensualmente qualche anno più tardi.

Dove vive Cristina Marino e quanto guadagna

Non sappiamo con precisione dove viva Cristina, dal momento che l’attrice preferisce mantenere la sua vita privata riservata, ma possiamo dire però che abita a Milano. Anche sui suoi guadagni vi è molta riservatezza, e dunque è impossibile stimare a quanto ammonti il suo patrimonio.