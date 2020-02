Roberto Benigni porta Il Cantico dei Cantici a Sanremo: testo e significato

Roberto Benigni recita Il Cantico dei Cantici e incanta l’Ariston. Il premio Oscar è tornato sul palco di Sanremo ed ha presentato un testo dell’Antico Testamento.

Cantico dei Cantici, significato del testo

Nella terza serata del Festival di Sanremo Roberto Benigni ha commentato il Cantico dei Cantici o detto anche Cantico, un inno all’amore fisico e alla sensualità, molto spesso sconosciuto agli stessi credenti. Attribuito al re Solomone, il poema antico è stato oggetto di numerose interpretazioni, talvolta molto divergenti tra loro.

Il Cantico – ha sottolineato Benigni – esalta l’amore fisico. E’ la vetta della poesia di tutti i tempi. Talmente bello che è diventato sacro anche se la sua presenza nella Bibbia è strana: dentro ci sono corpi nudi frementi, erotismo, baci. Cose molto forti”.

Per l’attore toscano il Cantico dei Cantici è un vero e proprio “inno all’amore che è l’infinito messo alla portata di ognuno di noi. Noi che abbiamo avuto in sorte questo scherzo grandioso di essere al mondo, glorioso, ora lo sappiamo perché, per amore. E di amore ne facciamo sempre poco, – ha aggiunto il Premio Oscar – anche i giovani che ne parlano tanto non è che tanto all’amore. Sarei per farne di più, anche stasera all’Ariston, in diretta, tutti a fare l’amore diretti da Vessicchio e come va va, sarebbe una serata bellissima.

Cantico dei Cantici, testo completo

1:1 Il Cantico dei Cantici di Salomone.

2 Mi baci egli dei baci della sua bocca,

poiché le tue carezze sono migliori del vino.

3 I tuoi profumi hanno un odore soave;

il tuo nome è un profumo che si spande;

perciò ti amano le fanciulle!

4 Attirami a te!

Noi ti correremo dietro!

Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti;

noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te;

noi celebreremo le tue carezze più del vino!

A ragione sei amato!

(Ca 3:1-4; Sl 73:28) Gv 10:2-5

5 Sono scura ma bella, o figlie di Gerusalemme,

come le tende di Chedar, come i padiglioni di Salomone.

6 Non guardate se sono scura;

è il sole che mi ha abbronzata;

i figli di mia madre si sono adirati contro di me;

mi hanno fatta guardiana delle vigne,

ma io, la mia vigna, non l’ho custodita.

7 O tu che il mio cuore ama,

dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge,

e dove lo fai riposare sul mezzogiorno.

Infatti, perché sarei io come una donna sperduta,

presso le greggi dei tuoi compagni?

8 Se non lo sai, o la più bella delle donne,

esci e segui le tracce delle pecore,

e fa’ pascolare i tuoi capretti

presso le tende dei pastori.

(Gv 14:21-23; Ef 5:25-27; 3:17-19)

9 Amica mia, io ti assomiglio

alla mia cavalla che si attacca ai carri del faraone.

10 Le tue guance sono belle in mezzo alle collane,

il tuo collo è bello tra i filari di perle.

11 Noi ti faremo delle collane d’oro

con dei punti d’argento.

12 Mentre il re è nel suo convito,

il mio nardo esala il suo profumo.

13 Il mio amico è per me come un sacchetto di mirra,

che passa la notte sul mio seno.

14 Il mio amico è per me come un grappolo di cipro

delle vigne d’En-Ghedi.

15 Come sei bella, amica mia,

come sei bella!

I tuoi occhi sono come quelli dei colombi.

16 Come sei bello, amico mio, come sei amabile!

Anche il nostro letto è verdeggiante.

17 Le travi delle nostre case sono di cedro,

i nostri soffitti sono di cipresso.

2:1 Io sono la rosa di Saron,

il giglio delle valli.

2 Quale un giglio tra le spine,

tale è l’amica mia tra le fanciulle.

3 Qual è un melo tra gli alberi del bosco,

tal è l’amico mio fra i giovani.

Io desidero sedermi alla sua ombra,

il suo frutto è dolce al mio palato.

4 Egli mi ha condotta nella casa del convito,

l’insegna che stende su di me è amore.

5 Fortificatemi con schiacciate d’uva passa,

sostentatemi con mele,

perché sono malata d’amore.

6 La sua sinistra sia sotto il mio capo,

la sua destra mi abbracci!

7 Figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro

per le gazzelle, per le cerve dei campi,

non svegliate, non svegliate l’amore mio,

finché lei non lo desideri!

Ca 5:2, ecc.; Gv 10:4-5, 27-28

8 Ecco la voce del mio amico!

Eccolo che viene,

saltando per i monti,

balzando per i colli.

9 L’amico mio è simile a una gazzella, o a un cerbiatto.

Eccolo, egli sta dietro il nostro muro

e guarda per la finestra,

lancia occhiate attraverso le persiane.

10 Il mio amico parla e mi dice:

«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni,

11 poiché, ecco, l’inverno è passato,

il tempo delle piogge è finito, se n’è andato;

12 i fiori spuntano sulla terra,

il tempo del canto è giunto,

e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna.

13 Il fico ha messo i suoi frutti,

le viti fiorite esalano il loro profumo.

Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni».

14 Mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce,

nel nascondiglio delle balze,

mostrami il tuo viso,

fammi udire la tua voce;

poiché la tua voce è soave, e il tuo viso è bello.

15 Prendeteci le volpi,

le volpicine che guastano le vigne,

poiché le nostre vigne sono in fiore!

16 Il mio amico è mio, e io sono sua:

di lui, che pastura il gregge fra i gigli.

17 Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano,

torna, amico mio,

come la gazzella o il cerbiatto

sui monti che ci separano!

Gr 29:12-13; Ca 5:6-8

3:1 Sul mio letto, durante la notte, ho cercato il mio amore;

l’ho cercato, ma non l’ho trovato.

2 Ora mi alzerò, e andrò attorno per la città,

per le strade e per le piazze;

cercherò il mio amore;

l’ho cercato ma non l’ho trovato.

3 Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata;

e ho chiesto loro: «Avete visto il mio amore?»

4 Di poco le avevo passate,

quando trovai il mio amore;

io l’ho preso, e non lo lascerò,

finché non l’abbia condotto in casa di mia madre,

nella camera di colei che mi ha concepita.

5 Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,

per le gazzelle, per le cerve dei campi,

non svegliate, non svegliate l’amore mio,

finché lei non lo desideri!

2Co 11:3, 13-14

6 Chi è colei che sale dal deserto,

simile a colonne di fumo,

profumata di mirra e d’incenso

e d’ogni aroma dei mercanti?

7 Ecco la lettiga di Salomone,

intorno a cui stanno sessanta prodi,

fra i più valorosi d’Israele.

8 Tutti maneggiano la spada,

sono esperti nelle armi;

ciascuno ha la sua spada al fianco,

per gli spaventi notturni.

9 Il re Salomone si è fatto una lettiga

di legno del Libano.

10 Ne ha fatto le colonne d’argento,

la spalliera d’oro,

il sedile di porpora;

in mezzo è un ricamo, lavoro d’amore

delle figlie di Gerusalemme.

11 Uscite, figlie di Sion, ammirate il re Salomone

con la corona di cui l’ha incoronato sua madre

il giorno delle sue nozze,

il giorno della gioia del suo cuore.

Ca 6:4-10; 7:7-9

4:1 Come sei bella, amica mia, come sei bella!

I tuoi occhi, dietro il tuo velo,

somigliano a quelli delle colombe;

i tuoi capelli sono come un gregge di capre,

sospese ai fianchi del monte di Galaad.

2 I tuoi denti sono come un branco di pecore tosate

che tornano dal lavatoio;

tutte hanno dei gemelli,

non ce n’è una che sia sterile.

3 Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto,

la tua bocca è graziosa;

le tue gote, dietro il tuo velo,

sono come un pezzo di melagrana.

4 Il tuo collo è come la torre di Davide,

costruita per essere un’armeria;

mille scudi vi sono appesi,

tutti gli scudi dei valorosi.

5 Le tue mammelle sono due gemelli di gazzella

che pascolano tra i gigli.

6 Prima che spiri la brezza del giorno

e che le ombre fuggano,

io andrò al monte della mirra

e al colle dell’incenso.

7 Tu sei tutta bella, amica mia,

e non c’è nessun difetto in te.

8 Vieni con me dal Libano, o mia sposa;

vieni con me dal Libano!

Guarda dalla cima dell’Amana,

dalla cima del Sanir e dell’Ermon,

dalle spelonche dei leoni,

dai monti dei leopardi.

9 Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia!

Tu mi hai rapito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi,

con uno solo dei monili del tuo collo.

10 Quanto sono dolci le tue carezze, o mia sorella, o sposa mia!

Come le tue carezze sono migliori del vino,

come l’odore dei tuoi profumi è più soave di tutti gli aromi!

11 Sposa mia, le tue labbra stillano miele,

miele e latte sono sotto la tua lingua;

l’odore delle tue vesti è come l’odore del Libano.

12 O mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato,

una sorgente chiusa, una fonte sigillata.

13 I tuoi germogli sono un giardino di melagrani

e d’alberi di frutti deliziosi,

di piante di cipro e di nardo;

14 di nardo e di croco, di canna odorosa e di cinnamomo,

e di ogni albero da incenso;

di mirra e d’aloe,

e di ogni più squisito aroma.

15 Tu sei una fontana di giardino,

una sorgente d’acqua viva,

un ruscello che scende giù dal Libano.

16 Sorgi, vento del nord, e vieni, vento del sud!

Soffiate sul mio giardino, perché se ne spandano gli aromi!

Venga l’amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti deliziosi!

5:1 Sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia;

ho còlto la mia mirra e i miei aromi;

ho mangiato il mio favo di miele;

ho bevuto il mio vino e il mio latte.

Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d’amore!

(Ap 3:20; 2Co 7:10) Ca 3:1-4

2 Io dormivo, ma il mio cuore vegliava.

Sento la voce del mio amico che bussa e dice:

«Aprimi, sorella mia, amica mia,

colomba mia, o mia perfetta!

Poiché il mio capo è coperto di rugiada

e le mie chiome sono piene di gocce della notte».

3 Io mi sono tolta la gonna; come me la rimetterei ancora?

Mi sono lavata i piedi; come li sporcherei ancora?

4 L’amico mio ha passato la mano per la finestra,

il mio amore si è agitato per lui.

5 Mi sono alzata per aprire al mio amico,

e le mie mani hanno stillato mirra,

le mie dita mirra liquida,

sulla maniglia della serratura.

6 Ho aperto all’amico mio,

ma l’amico mio si era ritirato, era partito.

Ero fuori di me mentr’egli parlava;

l’ho cercato, ma non l’ho trovato;

l’ho chiamato, ma non mi ha risposto.

7 Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata,

mi hanno battuta, mi hanno ferita;

le guardie delle mura mi hanno strappato il velo.

8 Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,

se trovate il mio amico,

che gli direte?

Che sono malata d’amore.

9 Che è dunque l’amico tuo, più di un altro amico,

o la più bella fra le donne?

Che è dunque l’amico tuo, più di un altro amico,

che così ci scongiuri?

10 L’amico mio è bianco e vermiglio,

e si distingue fra diecimila.

11 Il suo capo è oro finissimo,

le sue chiome sono crespe,

nere come il corvo.

12 I suoi occhi paiono colombe in riva a ruscelli,

che si lavano nel latte,

montati nei castoni di un anello.

13 Le sue gote sono come un’aia d’aromi,

come aiuole di fiori odorosi;

le sue labbra sono gigli,

e stillano mirra liquida.

14 Le sue mani sono anelli d’oro,

incastonati di berilli;

il suo corpo è d’avorio lucente,

coperto di zaffiri.

15 Le sue gambe sono colonne di marmo,

fondate su basi d’oro puro.

Il suo aspetto è come il Libano,

superbo come i cedri.

16 Il suo palato è tutto dolcezza,

tutta la sua persona è un incanto.

Tal è l’amore mio, tal è l’amico mio,

o figlie di Gerusalemme.

6:1 Dov’è andato il tuo amico,

o la più bella fra le donne?

Quale direzione ha preso l’amico tuo?

Noi lo cercheremo con te.

2 Il mio amico è sceso nel suo giardino,

nelle aie degli aromi,

a pascolare le greggi nei giardini

e cogliere gigli.

3 Io sono dell’amico mio;

e l’amico mio, che pascola il gregge tra i gigli, è mio.

Ca 4:1-11; 8:10

4 Amica mia, tu sei bella come Tirza,

vaga come Gerusalemme,

tremenda come un esercito a bandiere spiegate.

5 Distogli da me i tuoi occhi, che mi turbano.

I tuoi capelli sono come un gregge di capre,

sospese ai fianchi di Galaad.

6 I tuoi denti sono come un branco di pecore,

che tornano dal lavatoio;

tutte hanno dei gemelli,

non ce n’è una che sia sterile;

7 le tue gote, dietro il tuo velo,

sono come un pezzo di melagrana.

8 Ci sono sessanta regine, ottanta concubine,

e fanciulle innumerevoli;

9 ma la mia colomba, la perfetta mia, è unica;

è l’unica di sua madre,

la prescelta di colei che l’ha partorita.

Le fanciulle la vedono e la proclamano beata;

la vedono pure le regine e le concubine e la lodano.

10 Chi è colei che appare come l’alba,

bella come la luna, pura come il sole,

tremenda come un esercito a bandiere spiegate?

11 Io sono discesa nel giardino dei noci

a vedere le piante verdi della valle,

a vedere se le viti mettevano le gemme,

se i melagrani erano in fiore.

12 Io non so come, ma sono diventata timida,

eppure figlia di gente nobile.

7:1 Torna, torna, o Sulamita,

torna, torna, che ti ammiriamo.

Perché ammirate la Sulamita come una danza a due schiere?

Ca 4:1-11; 6:4-10

2 Come sono belli i tuoi piedi nei tuoi calzari, o figlia di principe!

I contorni delle tue anche sono come monili,

opera di mano d’artefice.

3 Il tuo ombelico è una tazza rotonda,

dove non manca mai vino profumato.

Il tuo grembo è un mucchio di grano,

circondato di gigli.

4 Le tue mammelle sembrano due gemelli di gazzella.

5 Il tuo collo è come una torre d’avorio;

i tuoi occhi sono come le piscine di Chesbon

presso la porta di Bat-Rabbim.

Il tuo naso è come la torre del Libano,

che guarda verso Damasco.

6 Il tuo capo si eleva come il Carmelo,

e la chioma del tuo capo sembra di porpora;

un re è incatenato dalle tue trecce!

7 Quanto sei bella, quanto sei piacevole,

amore mio, in mezzo alle delizie!

8 La tua statura è simile alla palma,

le tue mammelle a grappoli d’uva.

9 Ho detto: «Io salirò sulla palma

e mi appiglierò ai suoi rami».

Siano le tue mammelle come grappoli di vite,

il profumo del tuo fiato, come quello delle mele,

10 e la tua bocca come un vino generoso

che cola dolcemente per il mio amico,

e scivola fra le labbra di quelli che dormono.

Ca 2:16; 3-7

11 Io sono del mio amico,

verso me va il suo desiderio.

12 Vieni, amico mio, usciamo ai campi,

passiamo la notte nei villaggi!

13 Fin dal mattino andremo nelle vigne;

vedremo se la vite ha sbocciato, se il suo fiore si apre,

se i melagrani fioriscono.

Là ti darò le mie carezze.

14 Le mandragole mandano profumo,

sulle nostre porte stanno frutti deliziosi di ogni specie,

nuovi e vecchi,

che ho serbati per te, amico mio.

8:1 Oh, perché non sei tu come un mio fratello,

allattato dal seno di mia madre!

Trovandoti fuori, ti bacerei

e nessuno mi disprezzerebbe.

2 Ti condurrei, t’introdurrei in casa di mia madre;

tu m’istruiresti

e io ti darei da bere vino aromatico,

succo del mio melagrano.

3 La sua sinistra sia sotto il mio capo

e la sua destra mi abbracci!

4 Figlie di Gerusalemme, io vi scongiuro,

non svegliate, non svegliate l’amor mio,

finché lei non lo desideri!

(Es 28:29-30; Ro 8:35-39) 1Co 13:8

5 Chi è colei che sale dal deserto

appoggiata all’amico suo?

Io ti ho svegliata sotto il melo,

dove tua madre ti ha partorito,

dove quella che ti ha partorito si è sgravata di te.

6 Mettimi come un sigillo sul tuo cuore,

come un sigillo sul tuo braccio;

perché l’amore è forte come la morte,

la gelosia è dura come il soggiorno dei morti.

I suoi ardori sono ardori di fuoco,

fiamma potente.

7 Le grandi acque non potrebbero spegnere l’amore,

i fiumi non potrebbero sommergerlo.

Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell’amore,

sarebbe del tutto disprezzato.

(Ru 2:11-13; 3:1, 10-11) Ca 2:14, 17

8 Noi abbiamo una piccola sorella,

che non ha ancora mammelle;

che faremo della nostra sorella,

quando si tratterà di lei?

9 Se è un muro,

costruiremo su di lei una torretta d’argento;

se è un uscio, la chiuderemo con una tavola di cedro.

10 Io sono un muro,

e le mie mammelle sono come torri;

io sono stata ai suoi occhi come chi ha trovato pace.

11 Salomone aveva una vigna a Baal-Amon;

egli affidò la vigna a dei guardiani,

ognuno dei quali portava, come frutto, mille sicli d’argento.

12 La mia vigna, che è mia, la guardo da me;

tu, Salomone, tieni per te i tuoi mille sicli,

e ne abbiano duecento quelli che guardano il frutto della tua!

13 Tu che abiti nei giardini,

i compagni stanno attenti alla tua voce!

Fammela udire!

14 Fuggi, amico mio,

come una gazzella o un cerbiatto,

sui monti degli aromi!