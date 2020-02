Sanremo 2020, Johnny Dorelli assente: età, moglie, la malattia dell’alzheimer

Johnny Dorelli non sarà presente a Sanremo 2020. Doveva essere uno degli ospiti più importanti della serata di venerdì sera, ma purtroppo l’attore ha dovuto dare forfait per sopraggiunti problemi di salute. Il conduttore del Festival, Amadeus, ha promesso di tenergli uno spazio per la serata della finale di sabato, nella speranza che l’ex comico si riprenda presto.

Johnny Dorelli, età e carriera

Nome d’arte di Giorgio Domenico Guidi, è nato a Milano nel 1937. Ormai ha 83 anni. Dopo l’infanzia a Meda, si trasferisce negli Stati Uniti. Studia il contrabbasso e il pianoforte alla High School of Music and Art di New York. E’ figlio d’arte: il padre era il cantante Nino D’Aurelio. Si fa notare in concorsi televisivi per giovani talenti, dove si esibisce con il nome d’arte di Johnny Dorelli (il cognome D’Aurelio storpiato dagli statunitensi). Esordisce nel 1951 a 14 anni con il 78 giri Arrotino/Famme durmì per “La voce del padrone”. Rientra in Italia nel 1955 e fu messo sotto contratto dalla CGD di Teddy Reno, per la quale incise i primi 78 giri, cover di brani statunitensi. Da lì è stata una scalata nel mondo della musica e del cinema.

A Sanremo

Il nome di Johnny Dorelli è legato storicamente al Festival di Sanremo. Il musicista e attore, infatti, ha partecipato a nove edizioni della kermesse della canzone italiana (1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1967, 1968, 1969. L’ultima nel 2007. Per otto volte è arrivato in finale in finale. Dorelli è, insieme a Modugno, Nilla Pizzi e Nicola Di Bari, l’unico ad aver vinto 2 Festival consecutivi.

Debutta al Festival di Sanremo nel 1958 in coppia con Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”, che vince inaspettatamente il primo premio. La coppia si ripresenta l’anno successivo con Piove, ottenendo una nuova vittoria. Anche se gran parte del merito artistico e del successo commerciale dei due brani va inevitabilmente a Modugno (che ne è anche autore), Dorelli riesce a non farsi schiacciare dall’esuberanza del cantautore pugliese e a ritagliarsi una sua fetta di estimatori.

Assente dalla tv e da Sanremo 2020

Compare in televisione a “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio nel 2018 dopo ben sei anni di assenza dal piccolo schermo. Ha comunicato la sua assenza al Festival di Sanremo 2020 dove doveva partecipare in qualità di ospite speciale. A darne notizia è lo stesso Amadeus attraverso un messaggio. “Johnny Dorelli doveva essere a Sanremo nella serata di martedì – scrive il conduttore emiliano -. Mi ha chiamato personalmente lunedì, dicendomi che non si sentiva bene e non se la sentiva di essere al Teatro Ariston. Gli ho fatto gli auguri di una buona guarigione. Le porte fino a sabato per lui sono aperte e gli ho detto che avrebbe potuto chiamarmi in qualsiasi momento. Ad ora non mi ha ancora chiamato. Oggi pomeriggio cercherò di contattarlo”.

Vita privata: moglie e figli

La sua vita sentimentale è stata ricca. Al momento tre sono stati i grandi amori dell’artista. Il primo è stato quello per l’attrice Lauretta Masiero, poi c’è stato il matrimonio con Catherine Spaak durato dal 1972 al 1979 e infine l’attuale rapporto con Gloria Guida, con cui è sposato dal 1991. Il musicista ha tre figli, ognuno frutto delle sue tre grandi storie d’amore: Gianluca, Gabriele e Guendalina (che hanno rispettivamente 50, 46 e 35 anni). Da segnalare che mentre il primo lavora come attore, il secondo è invece un produttore e regista teatrale nonché fidanzato con Antonia Liskova, interprete di tante fiction italiane.

Problemi di salute di Johnny Dorelli: la malattia dell’Alzheimer

Non ci sono molte informazioni sulle condizioni di salute di Dorelli. Si vocifera che sia affetto dall’alzheimer, una malattia degenerativa che gli toglie progressivamente lucidità e memoria. Ma non ci sono conferme in merito. Nel 2018 si è esibito l’ultima volta in tv su Raidue, a “Che Tempo che fa”, cantando e suonando al pianoforte. In quell’occasione ha dichiarato di aver smesso di esibirsi da più di dieci anni. Da quindici anni si è invece ufficialmente ritirato dalla vita artistica per generici motivi di salute che sarebbero legati a una malattia.