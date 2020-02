Napoli, scontro tra auto e scooter: morto 30enne di Frattamaggiore

Napoli. Un drammatico incidente si è verifiato in via Foria questa notte, intorno all’una, dove è morto un 30enne di Frattamaggiore. Un’auto ha colliso contro uno scooter di grossa cilindrata che sopraggiungeva in quel momento.

Napoli, incidente in via Foria: morto 30enne di Frattamaggiore

La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il 30enne al Cardarelli. Al nosocomio napoletano il cantauro è deceduto a seguito dei traumi riportati. Il conducente dell’auto, un 41enne napoletano, è rimasto illeso.

Presenti anche la Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.