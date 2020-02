Parete, domenica il basket in diretta su TeleClubItalia

Parete. La prima volta della Polisportiva Basket Parete “Centro Diagnostico Pasteur” in diretta televisiva contro “Ima Abrasivi” Cava dei Tirreni, nella quinta giornata di ritorno del campionato regionale serie C Silver. Le due squadre, legate da un vecchio vincolo di stima e amicizia, sigilleranno il loro gemellaggio con lo scambio delle maglie.

Parete “rischiò” di vincere nel terzo quarto la partita di andata, a Cava, dopo una partenza disastrosa,ma alla fine dovette soccombere per 65 a 58 .

Domenica prossima,c’è una gran voglia di riscattare quella sconfitta nella tensostruttura “Matteo Basile” di Parete,dove si annuncia il tutto esaurito e un tifo da stadio, anzi da …..”Palamaggiò”.

Il coach Ivo Macchione,dopo la decima sinfonia suonata in settimana con la Under 18 super-corsara (69-27 contro Basket Audax Gaudianum e primo posto in classifica consolidato),vuole dimenticare subito la pesante sconfitta subita domenica scorsa a Marigliano con la prima squadra.

Lo spettacolo è assicurato da una rivalità accesa,ma sportiva e sicuramente l’esito della partita sarà incerto fino all’ultimo secondo dell’ultimo quarto.

Attualmente Cava è terza e Parete è settima,separate da 8 punti,ma si sa che nei derby la classifica non conta!

Un ringraziamento dovuto e sincero va a TELECLUBITALIA che ha colto al volo il valore tecnico e affettivo di questa partita e non è voluta mancare ad un evento più unico che raro.

Addetto stampa

Raffaele prof. Balivo

COMUNICATO STAMPA