Sanremo, panico durante la serata: uomo colto da infarto in sala

Attimi di panico ieri durante la seconda serata del Festival di Sanremo. In sala durante alcune delle esibizioni un uomo è stato colto da infarto.

E’ accaduto intorno all’una di notte. Tra l’esibizione di Tiziano Ferro e l’arrivo di Junior Cally, uno spettatore in galleria (l’area sopra la platea) ha avvertito il malore. Un grande spavento per il pubblico, come ha raccontato a Leggo uno spettatore: «Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio».

In pochi minuti i sanitari hanno soccorso l’uomo di 42 anni e, una volta trasferito nell’infermeria del teatro, gli hanno praticato un elettrocardiogramma. Poi è cominciata la corsa dell’ambulanza, a sirene spiegate attraverso Sanremo per trasportare l’uomo – che nel frattempo è stato stabilizzato dal personale medico – verso l’ospedale della città dei fiori. Qui è stato ricoverato in codice rosso per ulteriori accertamenti.

Il Festival non ha subito interruzioni. Nè il pubblico da casa né in studio ha capito cosa fosse accaduto. La macchina dei soccorsi, insomma, ha funzionato riuscendo in poco tempo a prestare soccorso all’uomo.